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Desaparición de Loan: adelantaron la fecha del juicio que tiene a 17 imputados

La Justicia Federal de Corrientes definió que las audiencias dentro del juicio por la desaparición del niño de 5 años, ocurrida en 2024, comience en junio

11 de abril 2026 · 17:26hs
Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Peña iniciará el próximo 16 de junio, según lo confirmó el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. En el debate oral y público se expondrá la investigación por la sustracción del niño de 5 años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Esta medida adelanta cuatro meses la primera propuesta de los jueces y da lugar al pedido que el 27 de febrero hicieron el Ministerio Público Fiscal y la querella.

En el marco de la instrucción suplementaria, el tribunal dispuso además la realización de una inspección ocular el 19 de mayo próximo, que abarcará el recorrido comprendido entre la casa de la abuela del menor y el lugar conocido como “El Naranjal”, donde fue visto por última vez, así como la zona donde fue hallado uno de sus objetos personales y el hotel “Despertar del Iberá”, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio.

Asimismo, en ese mismo apartado, el tribunal dejó planteadas otras medidas vinculadas a esa diligencia: supeditó a que las defensas fundamenten su pertinencia la realización de inspecciones en distintos puntos señalados en la causa, entre ellos la denominada “tapera”, una escuela, domicilios particulares y un comercio, así como una eventual reconstrucción del recorrido que, según la imputada Mónica Millapi, habría realizado en su vehículo el día del hecho.

Según lo dispuesto, las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia semanal: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio.

Los imputados por la desaparición de Loan

Existen dos grupos de imputados. El primero está acusado por la sustracción y ocultamiento del niño, en calidad de coautores: está integrado por Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, un hecho que pena el artículo 146 del Código Penal y prevé penas desde 5 a 15 años de prisión.

Por otra parte, el segundo grupo está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. A ellos se le imputan por presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación.

En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.

Pedido de la Fiscalía

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales generales Carlos Adolfo Schaefer y Tamara Ahimará Pourcel, aunque se aguarda que el TOF revea una decisión y admita un equipo fiscal integrado además por siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

En su resolución, el tribunal también admitió los ofrecimientos de prueba ofrecidos por las partes y enumeró a los testigos que serán aceptados para declarar en el debate.

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