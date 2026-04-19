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Diez series largas imperdibles para hacer maratón

Estas producciones históricas con actores de renombre están repartidas en diferentes plataformas de streaming. La lista

19 de abril 2026 · 07:00hs
La serie Friends es uno de los títulos más elegidos de la historia

La serie "Friends" es uno de los títulos más elegidos de la historia

Aunque constantemente se están actualizado la oferta de contenidos, los amantes de las plataformas de streaming buscan rememorar sus producciones favoritas a lo largo de la historia. Es por ello que los usuarios se encuentran buscando series de varias temporadas con mejores reseñas por parte del público de Argentina.

La tendencia expone una clara preferencia del público argentino por diversas temáticas y diversos géneros, como lo pueden ser aquellos clásicos de romance, misterio, drama y basado en casos reales.

En esta nota, una breve descripción de diez producciones audiovisuales que, invariablemente, se encuentran entre las más elegidas por los usuarios.

1. "Los Soprano" (6 temporadas) - HBO Max

La serie estadounidense "Los Soprano", estrenada en 1999, se volvió un clásico mundial que llegó a ser ganadora de premios Emmy y Golden Globes. Esta producción retrata la dramática historia de Anthony Tony Soprano y se basa en las intimidades de este patriarca de la casa de los Soprano y el líder también de la familia criminal DiMeo. Con el transcurrir de la historia, revela aspectos más profundos de la condición humana, como el paso del tiempo, la soledad, la identidad de los italianos en Norteamérica. Una radiografía de la mafia en Estados Unidos con un genial James Gandolfini como el capo.

Embed - Los Soprano | Tráiler en Español (Serie de HBO Max)

2. "Homeland" (8 temporadas) - Netflix y Disney+

"Homeland" es una serie de acción con una legión de fanáticos. Esta propuesta cuenta la historia de Carrie Mathison, interepretada por Claire Danes, una espía de la CIA que se encuentra en una misión encubierta en Irak con la misión de desenmascarar a un líder de la organización terrorista Al-Qaeda. A lo largo de cada temporada se va desentramando sobre los caso cometidos durante la guerra en uno de los casos más resonantes en la política internacional moderna. La clave es que Carrie tiene trantorno bipolar, por lo cual la trama está atravesada continuamente por el tema de la salud mental.

Embed - Homeland Season 1 (2011) | Official Trailer | Claire Danes & Damian Lewis SHOWTIME Series | SHOWTIME

3. "La Maravillosa Srta. Maisel" (5 temporadas) - Amazon Prime

"La Maravillosa Srta. Maisel" es un clásico de Amy Sherman-Palladino que cuenta la historia de una joven madre de Nueva York que se separa de su marido infiel y encuentra en el arte del humor una vía de futuro, gracias a la fe de una agente, Susie Myerson, a quien conoce en un bar de stand up comedy. Ambientada en los años 50, esta comedia ha seducido tanto a la crítica como al público. En el rol principal se destaca la talentosa Rachel Brosnahan.

Embed - La maravillosa Mrs. Maisel - Trailer Temporada 1

>> Leer más: Netflix apuesta fuerte a Argentina: todas las series, películas y documentales que se vienen en 2026 y 2027

4. "Los Expedientes Secretos X" (11 temporadas)

Dos agentes especiales del FBI son asignados a un departamento particular: invesetigan casos inexplicables conocidos como "Los Expedientes Secretos X" o "Los Archivos Secretos X". Aunque el gobierno está convencido de que los reportes son falsos, el siempre creyente Fox Mulder y su escéptica compañera Dana Scully intentan descubrir la verdad de lo que sucede y no descansarán hasta develar los fenómenos inexplicables. Con Gillian Anderson y David Duchovny.

Embed - THE X-FILES (2026) - FIRST CINEMATIC TRAILER | DAVID DUCHOVNY • GILLIAN ANDERSON

5. "Breaking Bad" (5 temporadas) - Netflix

La multipremiada serie "Breaking Bad" cuenta la vida de Walter White, un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, este hombre desesperado comienza a producir y vender metanfetamina, junto con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo.

Embed - Breaking Bad Trailer (First Season)

6. "Friends" (10 temporadas) - HBO Max

Esta serie de comedia, que debutó hace tres décadas, cuenta la historia de un grupo de seis amigos (Rachel, Mónica, Phoevbe, Chandler, Joey y Ross) que son los protagonistas de diversos episodios que le van ocurriendo a lo largo de su vida cotidiana. Amores cruzados, risas y emoción se entremezclan en una de las producciones más recordadas, al punto que varios usuarios la han visto más de una vez.

Embed - F.R.I.E.N.D.S Season 1 Trailer

7. "Game of Thrones" (8 temporadas) - HBO Max

El libro más vendido de George R.R es trasladado a la pantalla chica cuando HBO decide recrear esta historia épica de fantasía. El formato serializado, con temporadas de diez episodios, "Game of Thrones" permitió un desarrollo profundo de tramas, personajes y tensiones políticas. La producción está basada en el mundo de la ficción con dragones, magia y profecías, donde se ambienta en los conflictos dinásticos de reyes y soldados.

Embed - Game of Thrones | Official Series Trailer (HBO)

8. "House" (8 temporadas) - Disney+

Gregory House es un genio de la medicina, alabado por su talento para diagnosticar pero odiado por su particular personalidad. En esta serie médica, el protagonista juega a ser Sherlock Holmes. Lo acompañan la doctora Lisa Cuddy, figura de autoridad y a la vez interés romántico, su mejor amigo, el oncólogo James Wilson. Además, habrá jóvenes médicos que intentarán aprender de este poco habitual maestro.

Embed - House Season 1 | Trailer | iflix

9. "How I Met Your Mother" (9 temporadas) - Disney+ y Amazon Prime

Esta comedia romántica sigue a Ted Mosby, quien cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre. Lo que podría ser una anécdota de unos minutos se extiende a lo largo de los años, en un guión tan gracioso como inteligente que hace numerosos saltos en el tiempo. Protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan y Jason Segel.

Embed - How I Met Your Mother | Trailer

10. Lost (6 temporadas) - Disney+

En esta serie de J.J.Abrams, un avión se estrella y nada volverá a ser como era. El vuelo 815 cae en una isla desierta, exuberante y misteriosa. En ese marco, los sobrevivientes deben encontrar la forma de adaptarse al nuevo ambiente, a la vez que descubren un extraño sistema de seguridad, refugios subterráneos y un violento grupo de supervivientes.

Embed - Lost Trailer (First Season)

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