Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

El Charrúa jugará con Alejandro Rubinich como DT interino y Nery Domínguez de movida este sábado por la Primera C. Argentino irá con cuatro cambios

Central Córdoba: Nery Domínguez estará de movida en el equipo que será dirigido por Rubinich

Primera C: El colombiano Manuel Correa vuelve al mediocampo de Argentino ante el Marrón.

Urgidos por la necesidad de una victoria, Central Córdoba y Argentino saldrán a escena este sábado a partir de las 15.30 por la 8ª fecha de la Primera C . Ambos equipos vienen realizando irregulares campañas en lo que va del torneo y solo ganaron un partido.

En el barrio Tablada, el Charrúa con Alejandro Rubinich como técnico interino y Martín Mustachi como ayudante- enfrentará a Centro Español con el arbitraje de Matías Ansede, mientras que en el barrio Sarmiento, el Salaíto recibirá a Atlas y Manuel Girett será el árbitro.

Las fechas pasan y los resultados no aparecen, tanto para el Matador como para el Albo. Ambos cosecharon pocos puntos en las siete fechas disputadas y hoy estarían fuera del Reducido.

Córdoba viene de igualar ante Luján en el Gabino Sosa, con una pobre producción futbolística, y otra vez el arquero Matías Giroldi con sus atajadas fue la figura. Ya lo había sido en Villa Devoto, en la derrota ante Lamadrid por 1 a 0.

En tanto, Argentino llega después perder en los minutos finales en su visita a Mercedes por 1 a 0, tras un grave error de el arquero Puppo.

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El Charrúa, con DT interino

El mal momento de Central Córdoba en el presente torneo y la pobre cosecha de puntos fueron los detonantes para que la comisión directiva presidida por Omar Vicente dieran por finalizado el vínculo de la dupla técnica conformada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis al frente del equipo.

La decisión tomada por la dirigencia pegó muy duro al pueblo Charrúa y rápidamente el club resolvió que las prácticas estuvieran comandadas por el actual coordinador de inferiores y su ahora ayudante, el entrenador de la Primera local. El cuerpo técnico interino se hizo cargo del plantel el martes.

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Nery Domínguez de entrada

El equipo será casi un calco del que enfrentó a Luján (0-0), la fecha pasada en Tablada, aunque presentaría el regreso de movida en el mediocampo del ex-Central, Nery Domíguez.

El Matador iría con Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Stéfano Pizzio; Matías Messi, Facundo Galli y Nery Domínguez; Brian Otero, Renzo Altamura y Cristián Sánchez.

El Sala, con regresos y cambios

El técnico José Previti meterá manos en el equipo de Argentino para recibir a Atlas con cuatro modificaciones al respecto del encuentro que cayó ante Mercedes (1-0). El primer cambio será en el arco con el ingreso de Francisco Olivera por Franco Puppo (bajo rendimiento). En la defensa regresará al lateral izquierdo Thiago Bartalini, por Luciano Fernández.

En el mediocampo, vuelve el colombiano Manuel Correa, tras cumplir una fecha de suspensión. Y en la ofensiva jugará de movida Milton Espíndola. En tanto, no será de la partida Dago Sánchez Palencia por llegar a la quinta amarilla.

El once de Argentino

El once del Salaíto será con Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Joaquín Galimberti; Manuel Correa, Juan Cruz Cisneros y Wilfran Quito Orejuela; Milton Espíndola y Facundo Aronna.