La Capital | La Ciudad | Daia

Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario

La policía llevó adelante un operativo en la sede gremial de la ciudad y se vivieron momentos de tensión

18 de abril 2026 · 20:02hs
La presencia policial en San Lorenzo al 1800.

La presencia policial en San Lorenzo al 1800.

Este sábado en la sede gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario se vivieron momentos de tensión en la previa a una actividad ligada a Palestina. Mientras la Policía de Santa Fe llegó al sindicato local, los organizadores decidieron suspender el encuentro y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad. Días antes, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (Daia) Rosario había denunciado la jornada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF)

En el marco del Día del Prisionero Palestino y los presos políticos, el sindicato que representa a trabajadores del Estado había organizado una charla con expresioneros palestinos. La convocatoria generó la reacción de la Daia Rosario, que denunció ante el MPF apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios.

Minutos antes de comenzar con la charla de los exprisioneros palestinos, la Policía de Santa Fe se presentó en la sede de San Lorenzo 1879 y solicitó ingresar al edificio, “sin poder explicar las razones de su presencia ni exhibir orden alguna que justificara su accionar”, denunciaron desde ATE Rosario.

Ante esta situación y con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas presentes, los organizadores resolvieron suspender el encuentro”, agregaron desde la entidad gremial.

Explicaciones

Según detalló el gremio de trabajadores del Estado, la presencia policial se debió a dos directivas. La primera relacionada con la denuncia de la Daia Rosario al MPF. La segunda por parte del gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, que solicitó la presencia efectiva de uniformados en el lugar.

Noticias relacionadas
La nueva casa del refugio Sol de Noche.

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Cruje el sistema de salud de Santa Fe 

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Lucas Beltramino, el biólogo rosarino que estudia ballenas en Chubut

Documentales, ballenas y padre de familia: el biólogo rosarino que estudia el mar Argentino

Las autoridades del colegio público ya tomaron cartas en el asunto. 

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Frank Kudelka: En Newells empecé a ver otra prestación mental de los jugadores

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Lo último

Una buena noticia en el mundo Central: Ángel Di María apareció en la lista de convocados

Una buena noticia en el mundo Central: Ángel Di María apareció en la lista de convocados

Los campeones de Central Córdoba del 91 tuvieron su merecido homenaje en el Gabino Sosa

Los campeones de Central Córdoba del 91 tuvieron su merecido homenaje en el Gabino Sosa

Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario

Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

El espacio que cuenta con 30 camas para personas en situación de calle vuelve a abrir el martes sus puertas tras un año de mudanza y refacciones. Convocan a colaboradores

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno
Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°
la ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios
La Ciudad

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad
Política

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril
Economía

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Frank Kudelka: En Newells empecé a ver otra prestación mental de los jugadores

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Central Córdoba jugó mal, volvió a perder y se encienden las alertas en Tablada

Por Jorge Salum
Ovación

Central Córdoba jugó mal, volvió a perder y se encienden las alertas en Tablada

Central Córdoba jugó mal, volvió a perder y se encienden las alertas en Tablada

Central Córdoba jugó mal, volvió a perder y se encienden las alertas en Tablada

Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

Regional del Litoral: Universitario dio la sorpresa con un gran triunfo ante Gimnasia

Regional del Litoral: Universitario dio la sorpresa con un gran triunfo ante Gimnasia

Policiales
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La Ciudad
Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario
La Ciudad

Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente
Zoom

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias
la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Por Gonzalo Santamaría
Información General

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Por Pablo Mihal
Ovción

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro
Ovación

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
La Ciudad

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"