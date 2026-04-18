Tras una denuncia de la Daia, suspenden una charla con exprisioneros palestinos en ATE Rosario La policía llevó adelante un operativo en la sede gremial de la ciudad y se vivieron momentos de tensión 18 de abril 2026 · 20:02hs

La presencia policial en San Lorenzo al 1800.

Este sábado en la sede gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario se vivieron momentos de tensión en la previa a una actividad ligada a Palestina. Mientras la Policía de Santa Fe llegó al sindicato local, los organizadores decidieron suspender el encuentro y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad. Días antes, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (Daia) Rosario había denunciado la jornada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF)

En el marco del Día del Prisionero Palestino y los presos políticos, el sindicato que representa a trabajadores del Estado había organizado una charla con expresioneros palestinos. La convocatoria generó la reacción de la Daia Rosario, que denunció ante el MPF apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios.

Minutos antes de comenzar con la charla de los exprisioneros palestinos, la Policía de Santa Fe se presentó en la sede de San Lorenzo 1879 y solicitó ingresar al edificio, “sin poder explicar las razones de su presencia ni exhibir orden alguna que justificara su accionar”, denunciaron desde ATE Rosario.

“Ante esta situación y con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas presentes, los organizadores resolvieron suspender el encuentro”, agregaron desde la entidad gremial.

Explicaciones Según detalló el gremio de trabajadores del Estado, la presencia policial se debió a dos directivas. La primera relacionada con la denuncia de la Daia Rosario al MPF. La segunda por parte del gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, que solicitó la presencia efectiva de uniformados en el lugar.