El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

El día arranca nublado, pero hacia la mañana y la tarde se esperan precipitaciones. La humedad sigue presente en Rosario

El tiempo en Rosario llega con un domingo cambiante y una jornada que irá de menor a mayor en inestabilidad. Según el pronóstico, el día comenzará con cielo mayormente nublado, pero con el correr de las horas aumentarán las probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto y sin lluvias, con una temperatura cercana a los 18 grados y vientos leves del norte. Sin embargo , hacia la mañana el escenario empieza a modificarse: se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%.

La inestabilidad se mantendrá durante la tarde, cuando se esperan lluvias en distintos puntos de la ciudad y la región. En ese tramo del día se registrará la temperatura máxima, que alcanzará los 25 grados, con vientos del este que podrían intensificarse levemente, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado, pero con baja probabilidad de precipitaciones, y una temperatura que descenderá hasta los 20 grados.

De esta manera, el domingo se perfila como una jornada típica de transición estacional, con momentos de inestabilidad pero sin fenómenos intensos, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias intermitentes durante el día.