Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

La fiscal Carla Ranciari reveló que en el lugar donde murió la mujer había un texto escrito por el joven. "No podemos aventurar hipótesis aún", señaló

La fiscal Ranciardi dijo que una prueba importante saldrá de las pericias en los teléfonos celulares de los jóvenes

La fiscal Carla Ranciari brindó una conferencia de prensa. "No puedo a aventurar conjeturas", dijo sobre las muertes de jóvenes que eran pareja

La fiscal Carla Ranciari , de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, brindó este viernes más precisiones sobre las muertes violentas de dos jóvenes que eran pareja . “ No podemos aventurar nada porque la investigación recién empieza ”, señaló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación. En un primer momento, se habló de femicidio seguido de suicidio pero también se apuntó a la posibilidad de dos suicidios consecutivos.

Si bien se mostró muy cautelosa en cuanto a lanzar alguna hipótesis sobre lo ocurrido en el departamento donde al parecer convivían Valentín A. y Sofía S., ambos de 22 años , Ranciari confirmó que en el lugar donde murió la chica se halló una carta al parecer escrita por el muchacho donde anunciaba que se quitaría la vida porque no pudo salvar a la joven. Dijo que hasta el momento no se constataron precedentes de violencia de género.

La pesquisa intenta determinar principalmente qué sucedió en el interior del departamento ubicado en 3 de Febrero 2465. La versión preliminar indica, según lo que había manifestado Valentín A. poco antes de suicidarse saltando al vacío desde la casa de una amiga, que Sofía S. se habría quitado la vida aplicándose una puñalada en el cuello.

Según esa versión, el joven en un presunto estado de shock se dirigió a la casa de una amiga, en 3 de Febrero al 1100. Allí contó lo sucedido con su pareja y en un momento dado, en forma repentina, saltó al vacío por el balcón del departamento . Valentín fue derivado en estado muy grave al Hospital Clemente Álvarez, donde falleció poco después.

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Luego de realizar una inspección en el lugar donde murió Sofía S., la fiscal Ranciari también contó en una conferencia de prensa que el caso trascendió a partir de dos llamadas al 911, alrededor de las 4 de hoy.

Carla Ranciardi La fiscal Ranciardi dijo que una prueba importante saldrá de las pericias en los teléfonos celulares de los jóvenes Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

“En primer término, llamó el joven al 911 y luego llamó su amiga. El hecho habría ocurrido en horas de la tarde. La primera llamada, el muchacho la hizo desde el domicilio donde después se arrojó al vacío”, subrayó.

Cuando la consultaron sobre qué relación tenían Valentín y Sofía, la fiscal destacó que no tenía precisiones. “Los vecinos no los conocen. El domicilio es de él. Los vecinos nos dijeron que el muchacho vivía acá desde hacía un tiempo. No pudimos confirmar si convivían o si ella venía de vez en cuando, pero los vecinos no los conocían ni de nombre. Tampoco nadie aportó datos respecto de si escucharon gritos o golpes. Nadie escuchó nada”, subrayó Ranciari.

Una carta en el lugar del crimen

También dijo que el examen visual a simple vista sobre el cuerpo de la chica determinó que no tenía golpes, más allá de la herida en el cuello. Un dato importante que reveló la fiscal fue el hallazgo de una carta “en la que él anunció lo que iba hacer”, que iba a quitarse la vida por no haber podido salvar a la joven.

También destacó que ambos eran oriundos de otras localidades. Según se supo hoy, el muchacho era de Los Surgentes (Córdoba) y ella de Villa Amelia.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar. Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", precisó la fiscal.

Violencia de género: sin antecedentes, hasta el momento

También aclaró que "de momento no hay constatado ningún antecedentes de violencia de género. La chica estaba recostada en la cama, tenía en la mano el cuchillo que habría utilizado. Hay varios detalles en la escena del hecho que se están investigando para ver qué pudo haber ocurrido. Por el momento no puedo decir nada sobre eso".

Cuando le preguntaron si tenía alguna hipótesis sobre lo ocurrido esta madrugada con ambas personas, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal subrayó: “No puedo hacer conjeturas. Hasta el momento es una muerte dudosa. En las próximas horas tendremos los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares de ambas personas que ya fueron secuestrados”. También confirmó que se incautó un cuchillo Tramontina como arma que le causó la muerte a la joven.

muerte en 3 de Febrero al 2400 Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La fiscal también indicó que otra prueba importante para determinar cómo fueron los hechos será el audio de la llamada que el joven hizo al 911. “Todavía no me remitieron ese material. También vamos a investigar qué hay dentro de los teléfonos de estas personas. El gabinete no terminó de trabajar en la escena”.

Ataque sin participación de terceros

Al ser consultada si era creíble la hipótesis del suicidio de la chica en base a la herida y al cuchillo, la fiscal señaló: “Según me informa el forense, se podría corresponder con un suicidio. De momento no hay nada como para determinar que la agresión fue realizada por un tercero”.

Acerca de lo que pudo declarar la mujer que vive en 3 de Febrero al 1100, amiga del joven y dueña del departamento desde el cual Valentín saltó al vacío, Ranciari dijo que la mujer “está en estado de shock propio de la situación. Ella presenció el momento en que el chico, que era su amigo, se tiró al vacío”.