Empresario santafesino y tierras en la Patagonia: la confesión en juicio que destapó la compra con una "donación" de Emiratos Árabes
Hugo Alberto Barabucci, nacido en El Trébol y denunciante en una causa por usurpación contra una comunidad mapuche de Río Negro, admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos.
12 de abril 2026·15:59hs
Un juicio por presunta usurpación de tierras en Río Negro terminó abriendo una discusión mucho más amplia sobre la compra de campos en la Patagonia y el avance de capitales extranjeros en zonas estratégicas de la Argentina. En plena audiencia oral, Hugo Alberto Barabucci, empresario nacido en El Trébol y denunciante en la causa contra la comunidad mapuche Lof Cayunao, reconoció que adquirió el predio en conflicto conuna “donación” no restituible de dos millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos.
La causa llegó a juicio oral en Bariloche y tiene como única imputada a Soledad Cayunao, acusada de usurpación con “despojo parcial” por un conflicto territorial en el paraje Alto Río Chubut. El campo en disputa abarca unas 14 mil hectáreas y se encuentra en una zona especialmente sensible, tanto por su cercanía con Chile como por estar en el área de nacientes del río Chubut. El juez Marcelo Álvarez Melinger dará a conocer el fallo el próximo jueves.
Así, Barabucci admitió al declarar ante la Justicia haber comprado tierras en la zona del Alto Río Chubut, en el Cerro Carreras, Río Negro, “por algo de dos millones de dólares (…) con una donación del gobierno de los Emiratos Árabes”. Barabucci vive la mitad del año en Emiratos Árabes Unidos, donde es empleado como directivo de un club de polo propiedad de ese gobierno.
En rigor, Barabucci pagó 2.050.175 dólares por tres fracciones de un total de 19.269 hectáreas de tierras con bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos y nacientes de agua dulce y fauna silvestre en el Cerro Carreras, al sureste de Bariloche, según la escritura original que publicó el diario Tiempo Argentino. Pagó en promedio de 106 dólares por hectárea. Se las compró al empresario Marcelo Mindlin. Mindlin había comprado esa tierra en 2009 a 20,75 dólares la hectárea. Todos valores irrisorios.
Pero la declaración judicial de Barabucci cambió el eje del debate. El abogado defensor Martín Palumbo sostuvo que esa compra podría haber sido violatoria de la ley 26.737 de Tierras Rurales, que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de seguridad de frontera, ya sea de forma directa o por interpósita persona. Según remarcó, el campo está ubicado a 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile. Por eso pidió que el antecedente sea remitido al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legitimidad de la operación.
patagonia
En paralelo, la defensa reclamó la absolución de Cayunao. Sostuvo que no existió dolo ni desapoderamiento y que la mujer sólo circuló por el lugar en busca de sus animales, en el marco de una práctica “ancestral”. También remarcó que los propios peones del establecimiento admitieron que había sectores sin alambrar y que no tenían precisión sobre los límites del campo.
Del lado de la fiscalía, Francisco Arrien afirmó que empleados rurales, el propio Barabucci y una escribana dieron cuenta de un campamento instalado por integrantes de la comunidad dentro del predio y de su negativa a retirarse. La querella, representada por Magdalena Sanguinetti, insistió en que no pueden convalidarse “vías de hecho” para resolver reclamos territoriales o ambientales.
Pero el trasfondo del caso excede el expediente penal. La comunidad Cayunao sostiene que se instaló en la zona para frenar el avance de alambrados y proteger la veranada, mientras denuncia amenazas, hostigamiento y afectación de espacios de pastoreo usados históricamente por sus animales. También advierte sobre el riesgo ambiental en una zona clave por el agua y la biodiversidad.
En esa misma línea declaró el lonko Mauro Millán, que definió a las nacientes del río Chubut y a su entorno como “tesoros vivos” y cuestionó que las altas cumbres y nacientes de ríos queden expuestas a “intereses foráneos”. Según el administrador Andrés Saint Antonin, el campo de Barabucci está habilitado como coto de caza y cuenta con corrales y galpones para la cría de ciervos colorados.
Barabucci no es un empresario más en esta historia. Nació en El Trébol, hizo carrera en el polo internacional y desde hace años está vinculado a Abu Dhabi Polo Team. En la información incorporada al caso aparece además relacionado con sociedades y fideicomisos ligados a inversiones inmobiliarias y rurales en Río Negro y con el empresario Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de Emirates Stallions Group (ESG), y principal inversor del fideicomiso Amaike. Barabucci se desempeña como integrante del directorio de ese grupo de empresas ligadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios.
El campo de 14 mil hectáreas, el coto de caza y el conflicto por el agua
El establecimiento en disputa no es una finca cualquiera. Está ubicado en la zona de nacientes del río Chubut, un curso de agua que nace en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico después de atravesar territorios de Río Negro y Chubut. La vocera de la comunidad mapuche sostuvo que el objetivo de la Lof Cayunao es “proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental”, por tratarse del río más extenso de la Patagonia.
Los integrantes de la comunidad también denunciaron el desvío de cauces naturales y lagunas, así como la afectación de veranadas donde, según afirmaron, históricamente pastaron sus animales. Del otro lado, el administrador Andrés Saint Antonin explicó que el campo está habilitado como coto de caza y cuenta con corrales y galpones para la cría de ciervos colorados.
El juicio que cambió de eje con la declaración del denunciante
Desde el martes pasado las autoridades de la comunidad mapuche enfrentan en la Justicia de Río Negro un juicio por la presunta usurpación de un campo privado en la naciente del río Chubut. La Lof Cayunao está conformada por pocos integrantes y reside en la zona desde hace varios años. El litigio con el latifundio vecino atravesó distintas instancias judiciales desde 2020, sin que las partes lograran un acercamiento.
Durante la audiencia se escucharon una decena de testimonios. Para la fiscalía y la querella, esas declaraciones aportaron prueba suficiente para sostener la acusación. Para la defensa, en cambio, no existió ni dolo ni desapoderamiento de tierras ajenas.
Fue en ese contexto que el abogado defensor Martín Palumbo puso el foco en la legitimidad de la compra del campo. Según expuso, Barabucci respondió a una pregunta específica reconociendo que había comprado el predio en 2017 con una “donación” no restituible del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. El monto mencionado fue de dos millones de dólares.
Palumbo sostuvo que ese antecedente debía ser remitido al Ministerio Público Fiscal para que se investigue si la adquisición fue legítima. En su planteo, advirtió que la operación podría haber sido violatoria de la ley 26.737 de Tierras Rurales, ya que esa norma impide que extranjeros, de forma directa o “por interpósita persona”, adquieran tierras en zonas de seguridad de frontera.
Quién es Hugo Barabucci
Barabucci nació en El Trébol, en el centro oeste santafesino, y construyó una trayectoria que lo llevó desde un origen modesto a convertirse en una figura reconocida del polo internacional. Según una entrevista de 2011, él mismo recordó que en su casa se vivía con “lo justo y necesario” y que su primer partido oficial fue en el Club de Polo Las Rosas.
Con el tiempo alcanzó 7 goles de hándicap y desarrolló buena parte de su carrera y de su fortuna en el exterior. Desde 2006 integra el staff permanente del Abu Dhabi Polo Team, donde no sólo jugó sino que también adquirió un papel relevante en la organización. Además fundó La Albertina Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), equipo que llegó a disputar la Triple Corona argentina con el respaldo de patrocinadores como Emirates.
Estee recorrido no aparece como un dato lateral. Barabucci parece ser un nexo entre capitales de Emiratos Árabes Unidos y distintas inversiones en la Argentina, particularmente en la Patagonia. Esa conexión, forjada a través del polo y la cría de caballos, es la que ahora adquiere otra dimensión a la luz de la declaración judicial de la semana pasada.
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