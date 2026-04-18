Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

La 5ª fecha de la Rosarina, en primera división comenzará este sábado a las 16. Los punteros de la A, Adiur, Newell's y Unión de Álvarez, jugarán de local

Rosarina: Adiur, uno de los tres líderes de Primera A enfrentará a Villa Gobernador Gálvez en el Viaducto.

uCon el nuevo horario de las 16, este sábado se disputará la 5º fecha en los tres principales torneos de primera división A, B y C de la Asociación Rosarina de Fútbol . En el círculo superior se destacan los encuentros que disputarán los tres líderes con 9 puntos, todos de local.

Unión de Álvarez recibirá a Mitre de Pérez (2) en el estadio Ángel Moscoloni, Newell’s enfrentará a Oriental (4) en Bella Vista y Adiur hará lo propio en el Viaducto ante V. G. Gálvez (5).

El resto de la fecha en Primera A tendrá estos encuentros: Rosario Central v. El Torito, San Telmo v. Banco, Provincial v. Morning Star, Pablo VI v. Coronel Aguirre y Central Córdoba v. Tiro Federal.

Copa Centenario Asoc. Rosarina de Básquet

Por la Primera B, se destaca el cotejo que se disputará en el barrio Ludueña entre Defensores Unidos, líder con 10 puntos, ante Arijón (6). También sobresalen los partidos que jugarán los escoltas: Defensores de Funes (9) ante 7 de Setiembre (2) y el choque entre los segundos Leones (9) contra Río Negro (9) en el predio de Alvear.

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El resto de la programación en la segunda categoría: Botafogo v. Renato Cesarini, Social Lux v. Club del Gran Rosario, 1º de Mayo v. Tiro Suizo (en Olympia), Fisherton v. General Paz y Bancario v. Alianza Sport.

Copa Jesús Fava

Por la Primera C, la jornada tendrá 6 partidos y los punteros, 14 de Junio y Provincial B, ambos con 10 unidades, jugarán en calidad de visitantes.

El tricolor, dirigido por Oscar Jara y de buen arranque en el torneo, enfrentará a Argentino (3) en el Polideportivo de Sorrento 1450. El Rojo B del Parque Independencia tendrá un cotejo exigente ante Juan XXIII, escolta con 9 puntos y dirigido por Marcelo Oriti.

El resto de la Primera C

La fecha además tendrá este programa de partidos: Sarmiento v. Olympia, Sparta v. San José, Unión Americana v. San Roque y 27 de Febrero v. María Reina.