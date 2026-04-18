Se viene el Mercado del Norte, un espacio gastronómico frente al río Paraná

La franja del río suma nuevos proyectos, tanto los que están pronto a inaugurarse como algunos que se proyectan para los próximos meses.

Rosario se expande y algunos espacios cambian su fisonomía al calor de nuevos proyectos que buscan poner en valor lugares históricos y revitalizar ciertas zonas urbanas, dotándolas de una mayor circulación de personas. En este marco, el municipio monitorea una serie de concesiones que ya están en marcha y abarcan desde propuestas gastronómicas y recreativas hasta desarrollos vinculados al turismo y la economía regional.

Las novedades más significativas se vienen para toda la franja del río , que va desde el Parque Urquiza, pasando por La Fluvial, los bares de la costa central en el Parque España y la zona norte en lo que es La Florida. Justamente, para este último sector se viene una novedad especial: el municipio avanza con el lanzamiento del Mercado del Norte, una iniciativa que apunta a transformar el perfil del área con una propuesta que alojará alrededor de diez puestos gastronómicos proyectados en un predio de más de 100 m2 dentro del balneario.

“El proyecto forma parte de una intervención más amplia que está vinculada a la obra del Parque Acuático que anunció la provincia. Se va a modificar toda la zona, desde la bajada Puccio hasta Escauriza, con nuevas veredas, reorganización del estacionamiento y mejoras generales del entorno . Nuestra propuesta es solo una parte de ese proceso y la idea es que el Mercado esté ubicado en un terreno que mira hacia el río y está en frente del bar Mordisco”, señaló William Burguener, a cargo de la subsecretaría de Economía Social.

Según el funcionario, la intención es que funcione como un polo gastronómico, orientado al paseo y al turismo, a diferencia del Mercado del Centro, que tiene un perfil más de comercios de cercanía. Por el momento, se está analizando cuál será la figura jurídica más adecuada para su administración: “en términos de plazos, el objetivo es que el nuevo mercado esté listo para el inicio de la próxima temporada de verano. Nos gustaría llegar a octubre o noviembre con todo el esquema en funcionamiento”, sostuvo Burguener.

Concesiones en marcha

En Rosario, el sistema de concesiones municipales no está centralizado en un único organismo, sino que se distribuye entre distintas áreas y figuras de gestión. Por ejemplo, hay concesiones que dependen directamente de reparticiones específicas del municipio, como las vinculadas a espacios públicos, este es el caso de la dirección General de Concesiones, que tiene a Alejo Molina al frente. En diálogo con Negocios de La Capital, el directivo municipal dio detalles de cómo avanzan los proyectos ya licitados para el inmueble donde estuvo el bar Munich, en la esquina de Avenida Libertad y Necochea, dentro del Parque Urquiza y los locales de la costa central, donde funcionaban los bares El Charladero y Quitapena.

ex bar munich 2.png El gimnasio Heroff apunta a cortar cintas en marco en el inmueble del exbar Munich en el Parque Urquiza.

Para lo que es el ex Munich, el proyecto contempla dos concesiones diferenciadas. En la planta baja funcionará el gimnasio Heroff, que es el desarrollo más avanzado, con una fuerte impronta en el trabajo con la comunidad. Según Molina, los adjudicatarios proyectan la apertura para el mes de mayo. Se trata de la Unión Transitoria (UTE), conformada por los empresarios Hugo Sebastián Heredia, Guillermo José Imhoff y Pedro José Imhoff.

“En la planta alta, en tanto, está prevista la apertura de un restaurante. La idea es que durante la semana funcione con un formato más flexible, con una propuesta de comida saludable, mientras que los fines de semana, viernes, sábado y domingo, apunte a un esquema más tradicional de restaurante. Actualmente, se están iniciando las obras y vienen más atrasados porque hubo que realizar intervenciones para independizar ambos espacios, resolver filtraciones y avanzar en cuestiones estructurales”, detalló el funcionario.

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En lo que respecta a los bares de la costa central, ya inauguró la marca Pizzería Popular, una concesión que ganaron los socios Martín Ridolfo y Facundo Mendiaz para el local que supo albergar al bar Quillagua. Mientras tanto, el desarrollo donde funcionaban Charladero y Quitapena está en obras para abrir una nueva propuesta: Kuará. Según detalló Alejo Molina, los trabajos continúan en el sector delantero, mientras que en la parte posterior se avanzó con la instalación de un vagón acondicionado, con mesas en su interior, como parte de una propuesta gastronómica diferencial.

“El proyecto está en etapa de definición final, quedaban algunos aspectos por terminar de cerrar en cuanto a su diseño integral”, explicó Molina. En paralelo, también se están reconfigurando los aspectos societarios de la concesión. La iniciativa había sido adjudicada originalmente a cuatro socios, pero dos de ellos se desvincularon. Actualmente, los empresarios Pedro Nazor y Cristian Blodorn son quienes quedaron al frente y evalúan dos alternativas: incorporar nuevos integrantes bajo el formato de UTE o avanzar en una restructuración jurídica para constituir una sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Blodorn confió a Negocios que, si no se encuentran con ningún imprevisto, el objetivo es inaugurar en junio.

Quitapena Las obras en los locales donde estuvieron los bares Quitapena y El Charladero continúan, pero los socios apuntan a inaugurar en junio. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Lo que se viene: Guardería Náutica

El municipio acaba de lanzar la licitación para la nueva guardería náutica del centro, un proyecto que apunta a desarrollar un polo de servicios vinculado al río. La presentación oficial se realizó este viernes por la mañana junto al intendente, mientras que el llamado ya fue publicado y los pliegos se encuentran disponibles. La convocatoria, por su parte, estará abierta hasta el 15 de mayo, con apertura de sobres prevista ese mismo día a las 12 del mediodía.

Según detalló Molina, la iniciativa no se limita únicamente al resguardo de embarcaciones, sino que incorpora un desarrollo integral. El proyecto contempla, junto a la guardería, un complejo con una edificación destinada a múltiples usos, desde un local comercial y propuestas gastronómicas hasta una escuela náutica y espacios para la venta de artículos del rubro. Incluso se podría incorporar un rooftop con oferta gastronómica, para hacer más atractivo el espacio.

“El esquema plantea que haya un único concesionario a cargo de la administración general, pero con la posibilidad de subdividir y ceder distintos sectores para actividades específicas”, explicó el funcionario. En ese sentido, el adjudicatario podrá sublocar o establecer distintos tipos de acuerdos contractuales con terceros, incluso desde la etapa previa a la ejecución, lo que le abre la puerta a poder asociarse con operadores especializados.

El antiguo gimnasio Planet

Un interrogante abierto es el destino del inmueble que supo albergar al gimnasio Planet, al lado del bar Flora. La concesión la ganó el empresario Pedro Ritagliati pero se había definido que el management del lugar estuviera a cargo de los hermanos Marshall, quienes buscan avanzar con un emprendimiento gastronómico. Según precisó Molina, la situación debería resolverse en el transcurso del semestre.

“Los concesionarios están evaluando introducir modificaciones en el proyecto original. Desde el área de Gobierno, el planteo es avanzar en una reconversión del espacio”, señaló y agregó que, si bien al otorgarse una concesión se establecen los rubros habilitados, el municipio cuenta con la facultad de autorizar cambios o ampliaciones del rubro.