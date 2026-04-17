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El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

El arquero le sacó el gol a Tarragona en la última jugada del partido y fueron todos sus compañeros a felicitarlo. Uno de los artífices de la victoria sobre Unión

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de abril 2026 · 23:03hs
El once de Newells. En el uno x uno

Marcelo Bustamante

El once de Newell's. En el uno x uno, sin dudas que Josué Reinati se llevó el primer lugar del podio.

Josué Reinatti fue el arquero en el que confió Frank Kudelka desde hace unos pocos partidos y en la noche en el estadio 15 de Abril tuvo la actuación más relevante con la camiseta de Newell's. Protagonizó salvadas fantásticas que ayudaron a la importante victoria rojinegra sobre Unión por 3 a 2

Josué Reinatti 8: en el final de cada tiempo, dos intervenciones estupendas, ante Profini y Tarragona. La última, de más valor todavía.

Armando Méndez 4,5: no se soltó nunca. No explotó su mayor virtud. Se ocupó de no perder su zona en defensa.

Saúl Salcedo 6,5: expeditivo y atento para los despejes sobre su sector. Seguro para anticiparse.

Nicolás Goitea 5,5: mejor para los rechazos por arriba que por abajo, donde estuvo más dubitativo, aunque casi no falló.

Jerónimo Russo 7,5: de a ratos se proyectó con convicción. Un golazo, con un fenomenal zurdazo. Correcto en la marca.

Rodrigo Herrera 5: intentó cortar en el medio cuando Unión la logró manejarla. No siempre pudo. Discontinuo en las entregas.

Luca Regiardo 7,5: una barrida dentro del área ante un tiro peligroso en el final es una síntesis de la entrega con la que jugó y respondió.

Walter Mazzantti 6: importante para que el equipo tuvieran un sitio por donde atacar. Mejor en la primera etapa.

Facundo Guch 6: los mejores pasajes de la Lepra fueron cuando encabezó varios de los ataques. Avanzó con claridad.

Luciano Herrera 4,5: le costó meterse en partido. Unas pocas acciones desequilibrantes y un cabezazo en el travesaño.

Francisco Scarpeccio 4: tuvo problemas para despegarse del zaguero que tenía encima. Se perdió un gol de cabeza.

Ingresaron:

Jerónimo Gómez Mattar 6: entendió cada momento del partido. Fue prolijo avanzando y metió cuando era necesario defender.

Martín Ortega 4,5: al igual que Méndez, se dedicó solamente a defender, tratando de que Unión no desborde por su lateral.

Fabián Noguera 5: ingresó para que conformar una línea de cinco. Sacó de arriba, que fue para lo que principalmente se lo puso.

Juan Ignacio Ramírez 6: la primera que tocó, fue adentro. Aprovechó una mala cesión atrás de Maizón Rodríguez.

Marcelo Esponda -: entró sobre el final, casi sin participar.

El DT Frank Kudelka 7: el equipo sigue mejorando y es obra suya. Le dio otro estilo y otra actitud. Combativo, riguroso, aplicado y punzante, la Lepra logró una victoria de enorme relevancia. Entendió a qué jugar y cómo hacerlo. Es un conjunto más confiable y que da más confianza.

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