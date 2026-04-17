Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

La Municipalidad de Rosario confirmó el proyecto para recuperar un balcón al río Paraná que fue clausurado hace más de dos décadas

Directivos de los clubes de la ribera norte de Rosario asistieron este jueves a un encuentro clave para recuperar el espigón Maciel . La Municipalidad anunció un proyecto de reconstrucción que incluye otras mejoras para las actividades náuticas en las aguas del Paraná.

Después de la reunión en el Palacio de los Leones, fuentes oficiales adelantaron que las obras comenzarán en las próximas semanas . El objetivo principal es recuperar un espacio que está clausurado desde 2005 y frenar el deterioro en el área ubicada cerca de avenida Colombres al 1200.

El intendente Pablo Javkin recibió a representantes de la Unión de Clubes de la Costa y autoridades de cuatro instituciones de la zona norte para coordinar cómo se llevará a cabo el trabajo. Las entidades se mostraron dispuestas a colaborar para garantizar la ejecución de las obras y recuperar un sector que también es utilizado para la pesca.

El proyecto del paseo ribereño involucra a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y a la empresa constructora Edeca SA . En primer lugar, la intervención apunta a prevenir nuevos desmoronamientos. Esto también implica reforzar la protección de las caletas , algo que favorecerá las actividades en el Paraná.

Representantes del Club de Velas Rosario (CVR), Club Amistad Marina, Círculo de Suboficiales del Ejército (Cirse) y el Yacht Club Rosario (YCR) dieron el visto bueno para iniciar el trabajo. Según fuentes oficiales, la remodelación se llevará a cabo con materiales de otras obras públicas que ya están en ejecución, algo que permitirá optimizar recursos y agilizar el tiempo de respuesta.

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La Municipalidad se hará cargo de la ejecución y la coordinación general del proyecto. Por otro lado, las entidades deportivas colaborarán con la logística necesaria para asegurar un desarrollo normal.

El presidente del Club de Velas Rosario, Alejandro Colla, recordó que el espigón "venía con un alto grado de deterioro" y destacó el llamado al diálogo para resolver el problema. "Es una estructura que durante muchos años cumplió una función muy importante, no sólo como espacio de pesca sino también como protección de las caletas de los clubes", remarcó.

Un reclamo de larga data en los clubes ribereños

El directivo consideró que Rosario debe mirar al río, "no sólo desde lo discursivo, sino también llevando adelante las gestiones necesarias para concretar estas obras". Al mismo tiempo, desde el municipio indicaron que la reparación tiene un valor doble, tanto desde el punto de vista urbano como para las instituciones que funcionan a la vera del Paraná.

El presidente de la Unión de Clubes de la Costa, Leopoldo "Polo" Pinchetti, sostuvo que la firma del convenio es "una alegría enorme" para todas las entidades involucradas. "Es algo que veníamos reclamándole al municipio desde 2012", recordó.

El titular de la institución de la zona norte añadió que tiempo atrás se había acordado la puesta en valor de la estructura de la calle Maciel, pero nunca comenzó la intervención. Al respecto, detalló: "Lamentablemente, como era bastante oneroso, fue a la provincia. Después, cambió el color político y quedamos en la nada".

Según comentó Pinchetti, la discusión sobre las reparaciones se reabrió a fines del año anterior y finalmente se destrabó gracias a la gestión del secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Incluso comentó que el intendente Javkin ya analizó la posibilidad de ejecutar otros proyectos más adelante en el mismo sector.