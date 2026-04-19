Con récord de expositores inscriptos AgroActiva acelera su cuenta regresiva

Con opciones de financiamiento diseñadas para expositores y acompañamiento crediticio, la edición 2026 refuerza su perfil de negocios para la muestra de junio

Con el respaldo financiero del Banco Nación como columna vertebral, AgroActiva 2026 se encamina a consolidar su perfil como punto de encuentro estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo del potente campo argentino.

A menos de dos meses de una nueva edición de AgroActiva , el Banco de la Nación Argentina (BNA) volvió a ratificar su rol central como socio estratégico de la exposición agroindustrial a cielo abierto más convocante del país, con una batería de herramientas financieras pensadas para facilitar la participación de empresas expositoras y acompañar la dinámica de negocios que se proyecta para la edición 2026. La muestra se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong , Santa Fe y ya presenta récord de stands vendidos .

En ese marco, la entidad lanzó el programa BNA Conecta , una herramienta que permite a las empresas financiar el costo de su presencia en la feria en hasta 12 cuotas , con una Tasa Nominal Anual fija del 32%. La propuesta está dirigida tanto a Pymes como a firmas vinculadas al entramado agroindustrial y busca ofrecer previsibilidad financiera en un contexto donde la planificación comercial resulta clave para sostener inversiones estratégicas.

El esquema se instrumenta a través de líneas ya conocidas por el sector productivo, como Pymenación y Agronación , que permiten diferir pagos y ordenar los compromisos vinculados a la contratación de espacios comerciales dentro de la exposición. Desde la organización destacaron que esta alternativa no sólo facilita el acceso a la muestra, sino que transforma el costo de participación en una inversión financiable , alineada con los ciclos productivos y comerciales de cada empresa.

La continuidad de esta política se inscribe en una alianza de largo plazo entre AgroActiva y el Banco Nación . Según datos difundidos por la entidad, en 2025 una de cada tres máquinas agrícolas vendidas en el país se financió con créditos del banco, lo que refuerza el peso específico de la entidad en el financiamiento del aparato productivo. Para la edición 2026, el objetivo es profundizar ese acompañamiento, tanto en la previa como durante los cuatro días de la muestra, con presencia institucional y asesoramiento comercial en el predio.

La propuesta financiera para expositores se suma al tradicional menú de créditos que el Banco Nación despliega en AgroActiva, orientado a la compra de maquinaria nueva y usada, capital de trabajo y soluciones específicas para el sector agropecuario, con convenios que incluyen bonificaciones de tasa y plazos extendidos. En un contexto de mayor demanda de tecnología y eficiencia, ese respaldo resulta un factor determinante para sostener la dinámica de negocios que caracteriza a la exposición.

Récord de expositores

Con más de 900 expositores confirmados y una convocatoria que suele superar los 270.000 visitantes, AgroActiva 2026 vuelve a perfilarse como una verdadera ciudad de negocios a cielo abierto. En ese escenario, el financiamiento aparece como una pieza clave para garantizar una participación amplia y diversa de empresas, desde grandes fabricantes hasta Pymes regionales, que encuentran en la muestra una vidriera estratégica para posicionarse, lanzar productos y cerrar operaciones.

La edición 2026 ya comenzó a mostrar algunas de las propuestas que formarán parte del recorrido por el predio de Armstrong, con un fuerte énfasis en la tecnología aplicada al agro, la eficiencia productiva y la articulación entre distintos eslabones de la cadena.

Drones y tecnología aérea

Uno de los ejes de mayor crecimiento será el de los drones agrícolas. La empresa Tekron anticipó un fuerte despliegue tecnológico, con la presentación de su portafolio más actualizado de equipos DJI Agras y condiciones comerciales especiales para impulsar la adopción de tecnología aérea en distintas escalas productivas. El foco estará puesto en aplicaciones, monitoreo y relevamiento de lotes, con respaldo técnico y disponibilidad de repuestos como diferencial.

Next Siembra llegará a AgroActiva con una propuesta basada en innovación y precisión. La firma exhibirá el sistema Intelligent Planting Solution, desarrollado junto a Bosch, que permite transformar sembradoras neumáticas en equipos inteligentes, con control eléctrico surco por surco, dosificación variable e integración con mapas de prescripción. A esto se sumarán soluciones aéreas de última generación, ampliando su oferta tecnológica.

La firma rosarina Bertini confirmó su participación con una propuesta centrada en tecnología de precisión y versatilidad. Entre las novedades se destaca una sembradora polivalente pensada para granos finos y gruesos, con foco en eficiencia operativa y adaptación a distintos planteos productivos. La empresa también hará hincapié en la incorporación de tecnología digital accesible para modernizar equipos existentes.

Maizco será otra de las empresas presentes con lanzamientos. La compañía exhibirá su línea completa de cabezales y presentará el nuevo maicero SGT Classic, diseñado para trabajos intensivos y orientado a maximizar la eficiencia en la cosecha de maíz. La propuesta se completa con drapers y girasoleros pensados para distintas condiciones de trabajo.

En el plano institucional, AgroActiva selló una alianza estratégica con TodoLáctea bajo el concepto “La lechería tiene dos casas”. El acuerdo apunta a potenciar al sector lechero y a los sistemas mixtos, articulando contenidos, presencia institucional y oportunidades de negocio. En ese marco, AgroActiva 2026 será escenario de la presentación de TodoLáctea 2027 y de actividades específicas vinculadas al sector.

Industria y protección

MC Pinturas, junto a Sherwin Williams, participará como sponsor con una propuesta enfocada en recubrimientos industriales de alta productividad. La empresa mostrará cómo sus sistemas permiten optimizar procesos y aumentar la capacidad productiva en la industria metalmecánica, con tecnologías orientadas a mejorar la durabilidad y el valor de los equipos.

A todo esto se suma la dimensión logística y organizativa de la muestra. AgroActiva 2026 ocupará más de 250 hectáreas y volverá a ofrecer espacios temáticos, rondas de negocios, capacitaciones y propuestas para distintos públicos. La organización difundió recientemente información clave para visitantes y expositores, con detalles sobre fechas, accesos y servicios, en la cuenta regresiva hacia una nueva edición que busca reflejar “una muestra de lo que somos”.

Con el respaldo financiero del Banco Nación como columna vertebral, AgroActiva 2026 se encamina a consolidar su perfil como punto de encuentro estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo del potente campo argentino.

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