Liga Argentina de básquet: Provincial puso la serie 2 a 0 y buscará en Viedma el pase a cuartos

Provincial le volvió a ganar a Deportivo Viedma en un festivo Salvador Bonilla y se acerca a los cuartos de la Liga Argentina de básquet

Adrián Boccia encesta. El jugador de más experiencia de Provincial fue clave ante Deportivo Viedma. Otra gran noche en el Salvador Bonilla por la Liga Argentina de básquet.

Provincial pone proa a los 4° de final de la Liga Argentina de básquet , con un nuevo triunfo sobre Deportivo Viedma en el Salvador Bonilla . Puso la llave de octavos 2-0 y vuelven a enfrentarse el martes en Río Negro. Si gana, pasa. Si no vuelven a jugar el jueves y si hay 5° juego, el domingo 26 en Rosario.

El jueves empezó la serie de playoffs y le costó vencer a Viedma, que empezó dominando y aprovechando los errores locales, producto de la ansiedad. Pero Provincial por algo ganó la fase regular, se rehizo y terminó ganando 78 a 72.

Y ahora fue todo más parejo, lo que se reflejó en los parciales: 25-23 para Provin, 34-35 y 55-52, antes de la definición a favor del equipo de Esteban Gatti por 75 a 60, una ventaja cómoda que no reflejó lo que fue el partido.

La excelente tarea del experimentado Adrián Boccia en los momentos más álgidos, le dio al Rojo el segundo triunfo que ahora deberá refrendar en Río Negro.

Clima de fiesta en el Salvador Bonilla

Otra vez hubo clima de fiesta. Otra vez León James y Capi haciendo el aguante en la previa. Otra vez redoblantes y aliento desde el minuto 0. No era para menos. Provincial jugaba su segundo partido de local por los cuartos de final de la Liga Argentina y un buen resultado empezaría a definir la serie.

Lo que sí, fue una lástima que la gente de otros clubes del básquet de Rosario no se hayan sumado en cantidad para ver este espectáculo de jerarquía y del que participa un equipo de la ciudad.

Claro que todo empezó con demora, porque como pasó a la tarde en el Gabino Sosa para Central Córdoba-Centro Español por el fútbol de la Primera C, la ausencia de la ambulancia impidió el inicio a las 21. Pero antes de las 21.30 el tema se solucionó y arrancó.

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La primera mitad de Provin-Viedma

Otra vez arrancó Viedma dando la nota, con tiros de larga distancia de Lisandro Fernández para marcar las primeras diferencias. Pero a diferencia del jueves, Provin reaccionó rápido con los dobles de Gastón Gerbaudo y no permitió que le tomaran las riendas del partido.

El primer cuarto de Provincial fue muy prolijo. A Viedma lo mantuvo en juego Fernández marcando 12 de los 15 puntos. Boccia cerró el primer cuarto con un triple sobre la bocina. Y el primer cuarto lo ganó 23-15.

Pero Viedma arrancó el segundo cuarto con actitud, con un parcial de 8-2 obligando el tiempo muerto para Provincial, con una ventaja de 25-23 para el Rojo.

Al volver, Boccia volvió a meter un triple bárbaro para calmar la reacción visitante, pero todo fue palo y palo. Al punto que Viedma se puso arriba de nuevo con un triple de Nicolás Paletta, que obligó a un rápido doble de Abraham Barahona Arroyo para emparejar.

Inclusive hizo otro doble para poner a Provincial arriba, pero Viedma lo dio vuelta y se llevó el primer tiempo por un ajustado 35-34, ya que el intento de triple de Gerbaudo no prosperó.

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La definición del segundo chico

Después de una exhibición de las chicas de gimnasia artística del club, comenzó el segundo tiempo con dientes apretados.

Provincial empezó a ganar en eficacia gracias a su actitud, buena toma de decisiones y serenidad cuando la pelota no entraba. Y el tercer cuarto en el que ambos equipos se sacaron chispas, culminó 55-52 favorable a Provincial.

El último parcial empezó con un doble de Boccia pero Viedma respondió e hizo poner los pelos de punta a todo el mundo. En la paridad el Rojo sacó a relucir su corazón, mientras el aliento bajó por los cuatro costados de la cancha. Y de nuevo el experimentado de Provin metió un triple, al que le siguió otro de Gerbaudo. Y a 5' del final, por primera vez la distancia se hacía importante: 67-58.

Dos dobles de Gonzalo Torres y el nuevo triple de Boccia empezaron a definir la noche. El Rojo se impuso 75-60 y se quedó con el segundo chico. Otra vez ganó Provin. Otra vez hubo fiesta en el Bonilla.

El "vamos a volver" retumbó con fuerza. Con el 2-0 Provincial viaja a Viedma con el pecho inflado.

Perdió Náutico en la Liga Nacional Femenina

El sábado a la noche hubo dos partidos tremendos en Rosario. Mientras Provincial jugaba en el Bonilla, las mujeres de Náutico hacían historia al jugar el primer chico por los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina. Y aunque fue con derrota, lo que viene haciendo es bárbaro.

En el primer chico de los cuartos y después de haber eliminado a Quimsa de Santiago del Estero, a Náutico le tocó enfrentar al favorito Obras Sanitarias, que se quedó con el primer chico al mejor de tres en el Velasco. Fue 77 a 62.

Ahora volverán a jugar el sábado próximo en Buenos Aires y si hay tercer partido Obras volverá a ser local al día siguiente. La tiene complicada, pero ya demostró que se puede esperar más.

Los parciales fueron a favor de Obras: 28-17, 44-32 y 61-49.