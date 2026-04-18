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El volante que se fue de Newell's por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Cristian Llama llegó como refuerzo de la Lepra en 2007/08, pero una imagen que se viralizó motivó su salida. "Me quedaron las ganas de haber tenido más tiempo en Newell's", le confesó a Ovación desde Agrigento, Italia

Luis Castro

Por Luis Castro

18 de abril 2026 · 07:55hs
Cristian Llama en acción con la camiseta de Akragas. Sigo jugando

Cristian Llama en acción con la camiseta de Akragas. "Sigo jugando, me divierto, pero no es profesional", contó. 
El volante que se fue de Newells por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Llama en la pretemporada de Newells en 2008 que realizó en Mar del Plata y con Caruso Lombardi como DT.

Llama en la pretemporada de Newell's en 2008 que realizó en Mar del Plata y con Caruso Lombardi como DT.
El volante que se fue de Newells por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

El volante que se fue de Newells por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Se puso la camiseta de Newell's, pero apenas pudo jugar un puñado de minutos. Y todo por una imagen. Una foto de hacía varios años con la casaca de Central motivó un enojo generalizado entre los hinchas y su contratación fue anulada. Cosas del fútbol increíbles y llamativas donde la pasión se mezcla de determinaciones insólitas, como le sucedió a Cristian Llama. El volante que pasó por diversos clubes argentinos y del exterior actualmente es una de las figuras de Akragas Football Club (Agrigento, Sicilia), pero que milita en una liga inferior del fútbol italiano y donde mantiene activa su pasión por la redonda. "Me quedaron las ganas de haber tenido más tiempo en Newell's. Para mí era un paso muy importante en mi carrera", confesó el volante que hasta la actualidad nunca supo quién la hizo pública.

Llama logró trascender en el deporte de la redonda por su rendimiento en Arsenal y que le permitió ser transferido a Catania, donde permaneció durante una docena de años y hasta fue dirigido por Diego Simeone. Y en su regreso a la Argentina se dio para vestir la camiseta de Newell's (2007/8), donde escribió un capítulo insólito para su carrera y tuvo que emigrar. Pasó por Fiorentina, Veracruz (México), Colón, Aldosivi, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza), Mushuc Runa (Ecuador), Atlético Rafaela y San Martín (Tucumán), entre otros tantos. Hasta hoy hacerlo como en los últimos años en un equipo de la región de Sicilia y compite en la Promozione Sicilia. Este torneo representa la sexta categoría en el sistema de ligas de fútbol de Italia.

El paso fallido por Newell's

Corrían los días de enero de 2008 cuando Llama firmó un vínculo con Newell’s como refuerzo proveniente de Catania. Todo transitaba por el camino de la normalidad hasta que en las redes apareció una foto con la casaca Auriazul que no sólo frenó la operación, sino que motivó a que se cancelara la operación. Algo similar con lo que había sucedido con el Turco Asad cuando arribó a Rosario con el fin de firmar como DT, pero una frase hablando de Central en un programa de TV motivó a que se frenara su contratación.

Llama central

En el caso del volante no fue algo que pasó sin dejar secuelas ya que denunció amenazas y temió por la seguridad de su familia. La entidad no salió en su defensa y tomó la determinación de dejarlo en libertad sin siquiera debutar. "Hasta el día de hoy no sé cómo apareció y la difundió, seguramente alguna despechada o alguien que me odia, ja. Igual pude hacer una carrera de la que me enorgullezco", sostuvo el volante en diálogo con Ovación desde Agrigento, Sicilia (Italia), donde se radicó desde hace algunos años.

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En cuanto al hecho en sí, a casi dos décadas de ese episodio Llama lo tiene en mente como una anécdota. "En Rosario se siene mucho la rivalidad. Si hubiese aparecido con la camiseta de Colón no pasaba nada. Hoy me río, pero en ese momento la pasé muy mal. Era muy joven. Me quedaron las ganas de haber tenido más tiempo en Newell's porque es un club enorme. Llegué en una situación difícil, peleaba el descenso y con un plantel lleno de jugadores con experiencia y jerarquía. Estaban Schiavi, Zapata, Husaín, Donnet...", recordó.

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Y agregó: "Cuando salió eso me preguntaron (sus compañeros) y les dije que era de Racing, pero la sociedad en la que vivimos no piensa. Sólo me vieron con la camiseta de Central y pensaron que era hincha. Por todo lo sucedido incoscientemente lo transmití al día a día de trabajo, me afectó en el rendimiento y tenía la cabeza en otro lado. Para mí era un paso enorme jugar en Newell's".

Entre jugar y la venta de artículos

Llama se mantiene activo y dentro de una cancha defendiendo la camiseta de Akragas, que milita en un torneo regional. "Estoy muy cómodo viviendo en Agrigento, disfrutando de ver crecer a mis hijos y muy cómodos. Sigo jugando, me divierto, pero no es profesional. Me voy preparando ya sea para trabajar en un futuro como técnico o como director deportivo. Estoy Sumo herramientas", confesó.

llama newell's

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También tiene una página donde vende diversos artículos como mates, yerbas y dulce de leche por internet. "Es un emprendimiento que a mi mujer le gustó. Lo tenía un amigo y se lo compé para hacer algo diferente también", expresó el mediocampista que buscó la tranquilidad en Agrigento, una ciudad de cerca de 55 mil habitantes situada en la costa sur de Sicilia y que es reconocida por el Valle de los Templos. Ese lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que cuenta con templos griegos de más de 2.500 años de antigüedad.

Técnicos que pagan para dirigir en Italia

Italia quedó en boca del mundo una vez más al quedar fuera de una Copa del Mundo por tercera vez. Y para Llama todo tiene que ver con la falta de inversión en la formación de jugadores. "Son muy pocos los clubes que tienen bien organizadas las inferiores. Napoli no lo tiene, sólo compra y paga millones de euros. En vez de invertir en un centro deportivo lo que hacen es comprar. En un momento no tendrán jugadores para la selección. La mayoría son extranjeros", afirmó.

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"En la Serie D hay técnicos que pagan para dirigir, padres de jugadores que pagan para que los hijos jueguen. Son cosas que se saben, sabemos que el dt paga... Entonces es dificil así. Los tanos son duros de entender y escuchar, entrar en el círculo es difícil. Ni a (Roberto) Baggio le aceptaron la propuesta que presentó. Están haciendo todo mal. No son autocríticos", confesó el volante sobre la crítica situación que atraviesa el fútbol italiano.

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