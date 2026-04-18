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Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla no quiere descuidar el campeonato y buscará sumar para escalar en la tabla. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

18 de abril 2026 · 08:58hs
Central recibirá a Sarmiento por la 15ª fecha del torneo Apertura.

Central recibirá a Sarmiento por la 15ª fecha del torneo Apertura.

Rosario Central recibe a Sarmiento en el estadio Gigante de Arroyito por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Verde de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Sarmiento

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Sarmiento será este domingo 19 de abril, desde las 20.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que Ariel Penel estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Sarmiento

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Verde será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Cental y Sarmiento fue victoria 1-0 del Canalla, en la reanudación tras varias semanas suspendido.

El último enfrentamiento entre Cental y Sarmiento fue victoria 1-0 del Canalla, en la reanudación tras varias semanas suspendido.

>> Leer más: Central: lo positivo del pleno que metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas con mucha más calma

Posibles formaciones de Central y Sarmiento

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento: El entrenador Facundo Sava no dio indicios del once titular del Verde.

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