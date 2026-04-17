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Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

El gobierno provincial expuso los números que aportan los santafesinos con la carga de combustible y lo que vuelve a la provincia. Crisis del sistema

17 de abril 2026 · 11:25hs
El gobierno de Santa Fe denuncia cero aportes de la Nación al transporte local. 

El gobierno de Santa Fe denuncia cero aportes de la Nación al transporte local. 

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, explicó que los aportes que realizan los santafesinos por el impuesto al combustible está desfinanciando al sistema de transporte urbano, como forma de argumentar la suba de la tarifa de los últimos días. Con una analogía, explicó que “La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe y en especial para el desarrollo del transporte público”.

Por los incrementos del combustible dispuestos por el gobierno nacional, el boleto de transporte interurbano tendrá una suba del 30,57%. Santa Fe no accede a los beneficios que la Nación otorga a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, pese a los aportes que realiza la provincia, lo que profundiza la desigualdad en el sistema.

“El gobierno nacional aportó al AMBA entre 2024 y 2026, este número que hay que tener paciencia para leerlo: 1.600.725.868.678. Y saben cuánto para Santa Fe, cero pesos, mientras que aportamos 700 mil millones de pesos”, dijo Coudannes sosteniendo dos carteles con los números.

Transporte Santa Fe

“Lo que pagamos los santafesinos en combustible que recauda la Nación, no vuelve un solo peso a Santa Fe. Lo que la Nación nos debe es una deuda con los santafesinos y siempre lo vamos a reclamar”, argumentó.

Además, explicó que los aportes del gobierno provincial desde el 1° de enero de 2024 al 10 de abril de 2026 representan más de $193.039.457.925 -incluyendo el Boleto Educativo- y que, desde enero de 2024 a la fecha, los aportes ascienden a $703.761 millones. El Boleto Educativo en el mes de marzo tuvo más de 277 mil usuarios y el rural 39 mil, entre alumnos, docentes y asistentes escolares.

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