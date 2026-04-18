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Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Cita de lujo en el pasaje Gould, Plaza tendrá un duro examen ante un rival muy calificado en el Top 14 de la Urba

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de abril 2026 · 06:20hs
La puntería del apertura plazón Manuel Nogués es determinante.

Foto: Virginia Benededetto / La Capital

La puntería del apertura plazón Manuel Nogués es determinante.

El triunfo obtenido ante Los Tilos hace una semana fue un bocanada de aire fresco para Atlético del Rosario (7º, 9 puntos), equipo que esta tarde intentará seguir por la senda del triunfo cuando reciba la visita del CASI (3º, 15 puntos) en el marco de la 5ª fecha del Top 14 de la Urba. El cotejo de rugby se jugará en el pasaje Gould con el arbitraje de Pablo Houghton y como toda la fecha, comenzará a las 15.30.

Después de dos temporadas los Atléticos vuelven a enfrentarse en Plaza Jewell. El último duelo fue en el 2024 con triunfo del CASI por 59 a 34. Atlético no supera a las Cebras en Rosario desde el 2023, cuando lo hizo por 28 a 20 en un partido que se jugó en la cancha de Old Resian.

Si ambos equipos logran exponer sus argumentos, el partido promete muchos puntos, ya que por un lado Atlético contará con la eficacia de Manuel Nogués (que ante Los Tilos resultó clave) y CASI con la de Juan Akemeier, otro efectivo pateador.

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Para Plaza será un partido durísimo, donde tendrá que poner el foco en contener el poder del pack visitante ya que es desde allí donde desarrollan su juego. CASI es uno de los a priori candidatos. De hecho, el único partido que perdió la Cebra hasta el momento fue con Hindú en Don Torcuato y luego ganó el resto con claridad.

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Las formaciones del Urba Top 14

Atlético del Rosario formará con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.

CASI con Facundo Scaiano, Juan Bautista Torres Obeid y Félix Paolucci; Salvador Ochoa e Ignacio Larrague; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado y Benjamín Rocca Rivarola; Joaquín Sánchez y Felipe Hileman; Francisco Lescano, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Tomás Phelan; Juan Akemeier.

La 5ta fecha se completa con los siguientes encuentros: Regatas Bella Vista v. CUBA, La Plata v. Buenos Aires, Hindu v. Belgrano, Alumni v. Newman, Los Matreros v. Los Tilos y Champagnat v. SIC.

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