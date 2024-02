Le robaron la lancha a un pescador y uno de sus amigos ofrece recompensa

El hombre dice que está en una situación complicada porque no puede trabajar y hasta un amigo suyo ofrece una recompensa a quien ayude recuperar el bote. Además, dijo que en esa misma zona también hubo un intento de robo poco antes del suyo, que no llegó a concretarse porque el ladrón no pudo poner en marcha a tiempo el motor y fue puesto en fuga por un testigo.

"Lo mío era el río y ahora no puedo trabajar”, se angustió. Carlos sostuvo que en ese sector “hay cámaras” de video vigilancia públicas, “pero nunca quieren entregar las imágenes”.

“Hay cámaras municipales. Y ya hemos hablado con el fiscal y nos dijo que, en el robo anterior, las imágenes ya se habían borrado, y no hay novedades. Yo presenté cuatro o cinco denuncias, porque antes me habían quitado unas redes. Ya no tengo más que me roben, anoche se llevaron lo último que tenía”, agregó.

Carlos recordó que cuando le robaron el motor los delincuentes actuaron con una camioneta donde cargarron la máquina, pero que ahora la embarcación se la llevaron directamente por el río. “Mi lancha tiene 6,20 metros de largo. Es del tamaño que usamos los pescadores habitualmente. Si le metieron un bidón de nafta, pueden ir a cualquier lugar de la costa porque es una embarcación muy fuerte”, describió.

El hombre está seguro de que los autores del robo “son baquianos, porque no es tan fácil” llevarse una embarcación de esas características. En Fiscalía me dijeron que las imágenes que tomaron las cámaras cuando me robaron el motor la vez anterior, se habían borrado. Y ahora, por lo de anoche, no me quieren ceder las imágenes”.

Carlos dijo que necesita la ayuda no sólo de la Municipalidad para que aporte las imágenes que pudieron registrar las cámaras. También necesita que “le den una mano” para comprar un motor nuevo que cuesta unos “5.900 dólares y la canoa vale 3 millones de pesos. No puedo afrontar ese gasto ahora, y voy a ir a pedir donde sea necesario. La embarcación es amarilla y roja, con un motor Tohasu y tenía pintado el nombre de mi hijo, Francisco C.”.

El pescador está desesperado, a tal punto que un amigo ofreció una recompensa de 500 mil pesos a cambio de información que permita recuperar la lancha. “No tengo ese dinero, pero un amigo está dispuesto a ponerlo. Pueden llamar al 341 658 0832”, concluyó. Carlos contó por último que unos días antes de este este robo, un delincuente llegó a treparse a otro bote, pero no llegó a cumplir su objetivo porque el motor no arrancó y el ruido que hizo alertó a un testigo que estaba cerca y lo puso en fuga.