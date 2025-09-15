La Capital | Policiales | prisión

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos frustrados de autos

Alexis Romero está preso por el crimen al azar de Jimi Altamirano. Afronta un pedido de condena por dispararles a dos conductores a los que no pudo asaltar

15 de septiembre 2025 · 16:21hs
Allegados a Jimi Altamirano frente al Centro de Justicia Penal. Una fiscal pidió allí 18 años de codena para el acusado del asesinato por otros dos hechos con armas.

Allegados a Jimi Altamirano frente al Centro de Justicia Penal. Una fiscal pidió allí 18 años de codena para el acusado del asesinato por otros dos hechos con armas.

Una cámara de vigilancia de barrio Azcuénaga captó en mayo de 2023 cuando un hombre que acababa de estacionar, al ver que se acercaba un muchacho armado, aceleró para escapar del peligro. La reacción del asaltante fue inmediata: disparó directamente al conductor un balazo que dejó una estela de humo en el aire, atravesó la puerta y le causó una herida en una pierna tras rebotar en el volante. Por ese ataque fue acusado Alexis “Tato" Romero, preso además como el autor del crimen al azar del músico Jimi Altamirano y por integrar una violenta banda dirigida desde prisión y conocida como “La Mafilia. Por ese y otro robo frustrado de un auto ocurrido tres horas antes pidieron 18 años de condena en una audiencia previa al juicio.

Los ataques ocurrieron la noche del 6 de mayo de 2023. El que terminó con el conductor herido se registró en Chubut al 5600. Tres horas antes, un episodio idéntico había ocurrido en Pampa y Teniente Agneta, donde un ladrón le disparó al conductor de un Renault Sandero, sin llegar a herirlo, al frustrarse el robo del vehículo. Para la fiscal Georgina Pairola, en ambos casos el asaltante fue Alexis Romero, conocido por sus apodos de Blanco, Blanquito o Tato, quien dos meses después de aquellos episodios fue imputado por pertenecer a La Mafilia.

De Los Monos a La Mafilia

Romero está imputado desde junio de 2023 como el autor material del crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, el musico asesinado al azar frente a la cancha de Newell’s en el marco de una guerra entre bandas.

La organización criminal conocida como La Mafilia—a la que se atribuye la instigación del ataque para dejar un mensaje— era dirigida desde la cárcel federal de Rawson por Leandro “Gordo” Vilches, condenado junto a Ariel “Guille” Cantero como parte del núcleo duro de Los Monos en su conformación original. Se le atribuye a ese grupo una treintena de hechos delictivos entre los que sobresalen homicidios, balaceras y extorsiones a escuelas y edificios policiales y judiciales.

En una audiencia de preparación del juicio por dos robos violentos a vehículos realizada este lunes, la fiscal Pairola adelantó un pedido de 18 años de condena para Romero por los delitos de intento de robo calificado, homicidio criminis causa en tentativa y portación de arma de guerra. La jueza Paola Aguirre formalizó la audiencia e hizo lugar a las pruebas solicitadas por las partes de cara al debate público.

La acusación comprende dos hechos ocurridos el mismo día, el 6 de mayo de 2023. Alrededor de las 18, en Pampa y Teniente Agneta, el dueño de un Renault Sandero estacionaba en la cuadra cuando dos jóvenes se colocaron delante del vehículo para asaltarlo. Al advertir la situación el conductor aceleró con la intención de escapar y en ese momento uno de los ladrones —quien según Pairola acompañaba a Romero— realizó un disparo contra la víctima, sin llegar a herirla. Luego los agresores escaparon sin consumar el robo.

Dos autos en un día

Tres horas más tarde, a las 21, una secuencia idéntica que conmocionó a los vecinos de barrio Azcuénaga tuvo lugar en Chubut al 5600. El conductor de un Peugeot 208 estacionaba frente a la casa de su suegra. A su lado estaba sentada su esposa amamantando a su bebé. La maniobra quedó filmada por una cámara de la cuadra. Allí se ve cuando, luego de estacionar, se aproxima al auto un joven vestido con un jean, camperón largo y gorrita que llevaba un arma en la mano.

Al verlo, el conductor maniobró para escapar de la situación y en cuanto la trompa de auto enfiló a la mitad de la calle el atacante apuntó y disparó hacia la ventanilla. El disparo impactó contra el volante del auto y luego en la pierna del conductor, quien sufrió una herida diagnosticada por personal de Sies.

Romero está preso además como el presunto material del crimen de Jimi Altamirano, el músico de 28 años que secuestraron al azar la noche del miércoles 1º de febrero de 2023 cuando salía de ensayar con su banda de punk rock. Caminaba hacia su casa y lo forzaron a subir a un Renault Sandero en Iriondo y 27 de Febrero. Lo llevaron a la puerta 6 del estadio Marcelo Bielsa y lo ejecutaron con tres tiros, en la cabeza, tórax y un brazo. Murió horas después en el Heca.

En el cuerpo de Jimi dejaron una nota dirigida a una facción rival dentro de la banda de Los Monos. Romero es considerado uno de los ejecutores porque su celular impactó en la antena del estadio la noche del crimen, en tanto que Daniel Bomer está acusado como partícipe de ese asesinato. Para la Fiscalía, fue cometido por orden Pablo Camino, otro preso por entonces detenido en Rawson que actuaba en sociedad con Vilches.

