Cumplía prisión domiciliaria, fue a ver al médico al hospital Carrasco, se escapó, pero regresó

Se trata de un muchacho de 18 años que condenado en mayo por la Justicia provincial por robos cometidos cuando era menor.

El joven que tenía prisión domiciliaria llegó al Hospital Carrasco y dos horas después desapareció

Un joven de 18 años, que cumplía con prisión domiciliaria tras ser condenado por robo, escapó en la tarde del miércoles luego de haber concurrido al Hospital Carrasco . El muchacho no tenía tobillera electrónica de monitoreo, pero según fuentes oficiales varias horas después regresó al mismo nosocomio.

Los voceos indicaron que Uriel P. tiene antecedentes penales por robo de cuando era menor edad , entre ellos una condena registrada unos dos meses atrás.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, Uriel P. había ingresado el miércoles, a las 17.30, a la guardia del nosocomio ubicado en Avellaneda y Zeballos y quedó alojado en la sala 2.

Las fuentes indicaron que su ausencia fue detectada a las 20.05 por personal de la seguridad privada del Carrasco, quienes dieron aviso a su vez al destacamento policial y de allí se dio la alarma a la Central de Emergencias 911.

Por el momento, se desconocen los pasos que dio el muchacho en el hospital y dónde tiene fijado domicilio para cumplir con el arresto domiciliario. Si estaba confirmado que no usaba tobillera electrónica.

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Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que Uriel P. fue condenado en mayo pasado por hechos de robo cometidos en la época en que era menor edad, causa que estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron que Uriel P. regresó al mismo hospital unas horas después.