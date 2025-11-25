La Capital | Policiales | hermanos

Los hermanos R. R. y una tragedia puertas adentro: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Reinaldo Rubén Acosta está preso por matar en Villa Gobernador Gálvez a uno de sus cuatro hermanos, Ramón Rodolfo; y herir a otro, Roberto Rogelio. Según sus allegados, tenía ideas delirantes y decía que lo perseguía la mafia

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

25 de noviembre 2025 · 19:08hs
La casa de Villa Gobernador Gálvez donde fue asesinado Ramón Aranda

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La casa de Villa Gobernador Gálvez donde fue asesinado Ramón Aranda, un crimen por el que está acusado su hermano.

La historia de los hermanos Aranda transcurrió puertas adentro de su casa, al fondo de una cortada de Villa Gobernador Gálvez, hasta que una serie de incidentes violentos terminó con uno de ellos herido a puñaladas, otro asesinado, otro preso y el cuarto como único testigo. El relato sobre conductas extrañas en las que incurría en los últimos años Reinaldo, imputado por los ataques, motivó que un juez ordene un urgente abordaje de la situación psicológica de este hombre de 45 años. Este miércoles se hará una pericia psiquiátrica forense y luego una junta especial en salud mental determinará si comprende sus actos.

Desde que la causa penal posó la mirada sobre esta familia, a sus protagonistas los llaman “los hermanos R. R.”. Es que los nombres de los cuatro comienzan con esa inicial. Para más confusión, se llaman entre ellos de manera indistinta por el primero o el segundo nombre. Reinaldo Rubén fue detenido el 18 de noviembre en la misma casa donde convivía con Ramón Rodolfo, asesinado ese día, y Roberto Rogelio, herido cinco días antes. Raúl Ricardo no residía con ellos pero iba con frecuencia a visitarlos.

>>Leer más: Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

El cuadro familiar, atravesado por dolencias de salud mental, fue descripto por el defensor público Daniel Kantor el viernes pasado, en la audiencia imputativa a Reinaldo Rubén que se realizó en el Centro de Justicia Penal ante el juez Florentino Malaponte. Se expuso entonces que Ramón, víctima del crimen, padecía esquizofrenia y estaba medicado. El acusado no estaba diagnosticado, pero en los últimos años había desarrollado signos aparentes de paranoia: decía que lo perseguía la mafia y creía que había micrófonos ocultos en su casa.

Primera alarma

Los incidentes comenzaron el jueves 13 de noviembre en la casa de Lisandro de la Torre al 600 de Villa Gobernador Gálvez, en el barrio La Paloma, donde la calle se topa con un muro. Ese día Raúl llevó a un control médico a Ramón y al regresar a las 16.30 encontró a Roberto herido en el piso. “Lo encontré ensangrentado en la parte de atrás. Estaba consciente. Pensé que había tenido un derrame cerebral”, contó Raúl, que dejó a sus dos hermanos en la casa y salió a buscar ayuda. Reinaldo no estaba.

Como se había quedado sin batería en el auto, tomó un remís hasta el Hospital Gamen. No quiso subir al vehículo a Roberto porque estaba “todo ensangrentado”. En el centro de salud le dijeron que no había ambulancia y que llamara al 107. Pasó por la comisaría 29ª y regresó a la casa. Al volver, “Roberto estaba despierto”, relató. Cuando él le preguntó qué había pasado, dio a entender que lo había atacado “uno parecido a Rubén” pero de unos 20 veinte años y que no le robó nada.

“Así le decimos a Reinaldo, que se llama Reinaldo Rubén”, aclaró Raúl en referencia al ahora detenido. Luego llegó la policía y gestionó el traslado de Roberto con heridas en los brazos, los dedos y el lado derecho del cuello hasta el Hospital Centenario, donde permanecía internado al momento de la audiencia.

El día del crimen

Cinco días después, la tarde del martes 18, ocurrió una situación idéntica con Ramón, de 50 años. Sufrió una profunda herida cortante en la región en el cuello y otros cortes en el maxilar. La lesión cervical le produjo una hemorragia profunda y murió en el lugar. Cuando la policía llegó alrededor de las 20 estaba sólo con Reinaldo, quien quedó detenido. Personal del Sies que ya estaba en la casa constató que la víctima había fallecido debido a esa lesión en el cuello.

Una vecina contó que no había entrado otra persona esa tarde a la casa de la cortada: “Soy vecina de los cuatro hermanos. Ninguno tiene hijos. Ahí viven todos menos Raúl. En veinte años nunca tuvieron trato con un vecino ni presencié una pelea entre ellos. A la casa no entra nadie. Nunca vi entrar a una persona que no fuera alguno de ellos cuatro”, reveló. “Nos dijeron que había sangre por todos lados, pero no supe qué le pasó ni quién lo hizo”, añadió.

Historia de vida

El fiscal Patricio Saldutti imputó a Reinaldo Aranda como autor de un homicidio simple consumado y otro en grado de tentativa. El juez le dio curso, advirtió las similitudes entre los dos hechos y dictó la prisión preventiva. Pero también se hizo eco del pedido de la Defensa Pública y dispuso que el Servicio Penitenciario aborde de inmediato la situación de salud mental del acusado, de quien se reportaron antecedentes psiquiátricos y de violencia. Ordenó uba junta psiquiátrica forense prevista para este miércoles y que se realice una Junta Especial en Salud Mental.

>> Leer más: Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

De la historia de vida de Reinaldo se pudo reconstruir que siempre trabajó en empresas como Yomo o Swift pero en el último tiempo vivía de changas y de la pensión por discapacidad del hermano fallecido. “Con Reinaldo no se podía hablar. Su último trabajo estable fue en una fábrica de aberturas y después de eso quedó muy mal. A partir de 2014 empezó a hablar de la mafia, de la muerte, hacía comentarios de cosas extrañas”, reveló Raúl.

Así, apuntó que una vez le llevó una bicicleta de regalo pero la rechazó porque “tenía calcomanías y él decía que eran de la mafia”. Raúl le regaló otra y Reinaldo la lijó porque le gustaba el color de abajo: “Hacía relaciones con colores y con nombres, como encontrando pistas en todo lo que pasaba. Yo le decía que terminara con esas cosas y él contestaba que este año se iba a morir. El último año me había dejado de hablar y me escribía en un papel porque decía que en la casa había micrófonos y lo escuchaban”.

El defensor público expuso el contenido de una primera entrevista con un psiquiatra forense que, dos días después del arresto, encontró al acusado verborrágico y con el ánimo expansivo, con "ideas sobrevaloradas hasta llegar al delirio, ideas de influencia persecutoria sobre un pacto, la mafia y los mensajes en redes sociales”.

En ese contexto, Kantor solicitó que se determine si el acusado es inimputable: “Se constataron ideas delirantes que impregnan todo su relato y su pensamiento. Sin entrar en la discusión de los hechos, es necesario esperar un informe final para verificar si comprendía sus actos”, planteó.

Noticias relacionadas
Justicia por Ivana, rezaba una bandera colocada en la audiencia imputativa a Reifenstuel en julio

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Las tres personas quedaron demoradas luego del conflicto por el control de alcoholemia.

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

La condena al policía de la comisaría 7ª se dispuso tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe.

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo en la primera jornada de la audiencia preliminar

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Lo último

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Reinaldo Rubén Acosta está preso por matar en Villa G. Gálvez a uno de sus cuatro hermanos, Ramón Rodolfo; y herir a otro, Roberto Rogelio
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol
Ovación

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Policiales
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

La Ciudad
Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"