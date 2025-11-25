La Capital | Policiales | Tablada

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Un joven de 21 años fue acusado como gatillero y otros siete por intentar ocultar la moto usada en el ataque. Todos en prisión preventiva hasta septiembre

25 de noviembre 2025 · 21:04hs
Luego de la balacera del 127 de noviembre Rosa Caminos y sus hijos fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña. 

Diario La Capital / Silvina Salinas

Un joven de 21 años fue imputado por el ataque a tiros en el que hace una semana fueron heridos Rosa Caminos y dos de sus hijos en Tablada. Otras siete personas fueron acusadas de encubrimiento por hallarse en su poder la moto presuntamente usada en el ataque. Todos quedaron en prisión preventiva hasta el próximo 17 de septiembre.

En una audiencia realizada este martes ante la jueza Paola Aguirre, el fiscal Patricio Saldutti imputó a Elías Uriel A. como coautor de tres hechos de tentativa de homicidio y la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra. La fiscalía le atribuyó haber intentado matar a tres personas la tarde del pasado lunes 17 de noviembre en Presidente Quintana al 100 bis.

Ataque a tiros

Según la acusación, sobre las 16.20 de ese día el acusado pasó por esa cuadra como acompañante de una moto naranja y negra cuyo conductor no fue aún identificado, y al llegar al domicilio en cuestión realizó múltiples disparos con una pistola 9 milímetros “directamente hacia la humanidad del grupo de familiares que estaban en la vereda, quienes lograron resguardarse del ataque y luego recibir asistencia médica”.

>>Leer más: Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero ahora atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Como consecuencia del ataque resultaron heridos Rosa Caminos, quien sufrió una herida en un tobillo. Además de la mujer, hermana del asesinado exjefe de la barra de Newell's Roberto “Pimpi” Caminos y con una condena por venta de drogas, fueron baleados sus hijo Rubén —en una pierna— y Joana, quien sufrió una grave herida en el estómago. Los tres fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Roque Sáenz Peña desde donde Joana, de 39 años, fue derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Encubridores

Por otra parte en la misma audiencia fueron imputados Luis A., Sebastian G., Jose P., Exequiel R., Franco R., Jonatan Z. y Brian Z. como coautores de un hecho de encubrimiento y otro de encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente. El fiscal Saldutti les achacó haber recibido y ocultado la moto naranja y negra, y el casco rojo presuntamente utilizados en el ataque contra la familia de Rosa Caminos, a sabiendas de su procedencia ilícita.

Los siete fueron detenidos en un pasillo de Garibaldi al 100 y el fiscal les atribuyó haber recibido esos elementos varias horas después del atentado de Presidente Quintana al 100 bis, a las 23.30 del mismo lunes 17. Esos elementos hallados en el allanamiento al pasillo de Garibaldi habían sido robados. La moto, por ejemplo, tenía un pedido de secuestro vigente por haber sido sustraída el 1º de agosto pasado en inmediaciones del Shopping Alto Rosario.

>>Leer más: Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

A partir de un llamado al 911 que alertaba “sobre la presencia de una moto extraña y de aparente origen ilícito” en el pasillo de Garibaldi al 100 la policía concurrió a ese sitio y apresaron a los sospechosos mientras intentaban ocultar el rodado que, luego de peritado, se determinó que presentaba el cuadro adulterado.

