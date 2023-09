Un conflicto con "La Banda de los Menores", antesala del asesinato de un joven en la zona noroeste

_DSC1985-01.jpeg Foto: Virginia Benedetto/La Capital

Acuña no tenía antecedentes penales pero sí había sido víctima de un ataque a tiros un año atrás. El 19 de septiembre de 2022 por la noche volvía de la casa de un amigo cuando dos personas en moto lo balearon a metros de su casa. Herido en la zona del abdomen el muchacho estuvo internado en el Heca varios días pero logró sobreponerse.

Pelea previa

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, quien ordenó una serie de medidas al gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En el relevamiento de la escena del hecho los peritos encontraron tres vainas servidas calibre 9 milímetros y tomaron testimonio a testigos. Desde la Fiscalía Regional, aunque sin profundizar en detalles, indicaron que hay dos personas que fueron aprehendidas por encubrimiento y que su situación procesal se resolverá en las próximas horas.

El asesinato de Acuña se relató en la calle como una suerte de golpe comando. Al menos cinco personas llegaron en un Renault Clío verde a la cuadra de José Ingenieros al 8600. Allí descendieron a la altura del domicilio de la víctima, atravesaron el ingreso al terreno familiar delimitado por un tapial y caminaron hasta la casa del fondo donde Acuña estaba con familiares. Cuando lo tuvieron de frente le dispararon y así como habían entrado se fueron a toda velocidad, encarando para el lado del barrio 7 de Septiembre.

Lo que personas que conocían a la víctima contaron a La Capital es que minutos antes del crimen el joven se había peleado con unos pibes. Muchos ellos menores de edad, según relataron allí, están a cargo de la venta de drogas en un búnker ubicado en el interior de un pasillo que está a metros de donde ocurrió el crimen. En ese contexto, contaron, solían molestar a Acuña. "Él pasó por el pasillo y estaban estos pibes que siempre lo agarraban para el cachete. Él no estaba metido en nada, solamente se defendió. Estaba cansado de que lo escupan o le digan cosas y le pegó a uno", contó un conocido.

La Banda de Los Menores

"Él sabía que esos pibes venden droga, pero no sabía que iban a reaccionar así. Llamaron a los sicarios y fueron directo a él", agregó esta persona. "Después pasaron por acá varias veces en moto, burlándose. Le dijimos a la policía y nos respondieron que los caguemos a balazos", contó. En ese entorno los comentarios oscilaban entre la impotencia por el crimen y el temor a que quede impune. "Hay que matarlos, hay que hacerla re corta. Si la policía no hace nada vamos a hacerlo por mano propia. No es la manera, pero qué vamos a hacer si no", comentaban entre ellos personas que no tienen que ver con el entorno familiar de la víctima. Luego del crimen la cuadra quedó custodiada por un móvil policial.



La conexión con el barrio 7 de Septiembre que indica la versión barrial del crimen no es simplemente por una cuestión de cercanía. Es porque, según personas que conocen los pormenores de la zona, el punto de venta de droga del pasillo de José Ingenieros al 8600 está regenteado por personas relacionadas a ese barrio. "A estos pibes los conocen como La Banda de los Menores y venden para M. G., que es del 7 de Septiembre pero vive en Puerto Madero", contó un muchacho.

M. G. es un joven que suele ser mencionado en la calle en el marco de conflictos vinculados a la venta de drogas. Recientemente su nombre apareció también en uno de los ya clásicos mensajes escritos que acompañan ataques a balazos. Ocurrió a fines de julio, cuando fue baleada la subcomisaría 26º de Villa Gobernador Gálvez. El mensaje, además de a M. G., estaba dirigido a Eric Masini, Fabio Gimenez, Leandro Vilches, Pablo Nicolas Camino y Andy Benítez, todas personas que están privadas de la libertad y de alguna manera vinculados a Los Monos.