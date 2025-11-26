La Capital | Ovación | Central

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

El vicepresidente segundo del club de Núñez explicó en detalle cómo fue la reunión en la que se resolvió el tema

26 de noviembre 2025 · 14:15hs
Gonzalo Belloso

Gonzalo Belloso, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María, el día que la AFA declaró campeón a Central.

El otorgamiento a Central del título de campeón de la Liga 2025 sigue dando que hablar. Aunque el equipo ya está afuera del torneo Clausura, en el que terminó eliminado por Estudiantes en los octavos de final, la estrella que le otorgaron la Liga Profesional y la AFA sigue generando polémica.

Y así será durante mucho tiempo. El club que ahora hizo un fuerte aporte en la polémica sobre cómo se decidió coronar al Canalla es River, que aportó detalles sobre cómo fue el momento en el presidente de la AFA, Claudio Tapia, puso en consideración la premiación a Central.

River negó que haya existido una votación de los clubes sobre la Copa otorgada a Central e incluso fue más lejos: dijo que ni siquiera hubo reunión del comité ejecutivo de la AFA, el organismo que supuestamente sometió a votación la idea de darle el título de la Liga al equipo rosarino.

Qué dijo el vicepresidente 2º de River

Quien se ocupó de marcar estas graves diferencias con la versión de la AFA es el vicepresidente 2º de River, Ignacio Villarroel, que fue quien asistió a la reunión en la que Chiqui Tapia y otros directivos le entregaron a Central la Copa que lo acredita como campeón.

Villarroel habló en una reunión de la comisión directiva de River. Y allí explicó: “El tema está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del comité ejecutivo de la AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del comité ejecutivo, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el comité ejecutivo".

Leer más: Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

Una reunión por el calendario 2026

El dirigente dijo que no hubo orden del día, como suele haber cuando se reúne el comité ejecutivo, y que el encuentro se planteó como una reunión informativa sobre cómo sería el calendario de 2026 para el fútbol argentino.

Villarroel agregó: “Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central".

River se sumó a Estudiantes

Hasta ahora, el único club que había desmentido la existencia de una votación con resultado unánime a favor del otorgamiento a Central del título de campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos en la tabla anual es Estudiantes.

A la posición de Estudiantes, que fue pública, se le cruzaron algunas expresiones de otros clubes que avalaron la supuesta existencia de una votación a favor de declarar campeón a Central. La AFA siempre sostuvo que hubo una decisión unánime, cosa que ahora River desmiente con la explicación de su vicepreCentralsidente 2º.

