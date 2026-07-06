Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

Este sábado Gastón Montenegro, el joven de 25 años que había sido visto por última vez a fines de junio en Capitán Bermúdez, fue hallado sin vida en un camino rural de Serodino. En los últimos meses se reúnen al menos tres casos de chicos desaparecidos que fueron asesinados y si bien no es una modalidad novedosa, ni los hechos están conectados entre sí, aparecen trasfondos semejantes en los contextos en que ocurrieron. Además el ocultamiento de los cadáveres asoma como punto en común de un fenómeno inquietante.

Los familiares de Gastón Montenegro denunciaron públicamente que un grupo de personas lo había obligado a subir a un auto en Capitán Bermúdez y desde entonces no hubo novedades hasta que su cuerpo fue hallado este sábado. El joven de 25 años estaba enterrado en un camino rural de Serodino, con señales de una muerte violenta, y las autoridades adelantaron que investigan el homicidio en el marco de "un conflicto por comercialización de estupefacientes".

En abril pasado había ocurrido algo similar en Funes con Ramiro Nast , de 23 años, quien estuvo desaparecido durante todo un fin de semana hasta que fue hallado asesinado y oculto dentro de una heladera. Al mes siguiente se dio un caso semejante con Benjamín Scerra , de 19 años, quien desapareció de Granadero Baigorria y una semana más tarde fue encontrado asesinado en Capitán Bermúdez. Más interrogantes, porque no se conocieron causas de su muerte, aparecen alrededor del caso de Joaquín Fiant , de 19 años, hallado muerto en el río Paraná tras dos semanas sin novedades sobre su paradero. Mientras tanto otras búsquedas todavía permanecen vigentes.

Desaparecidos y asesinados

En los casos de Nast, Scerra y Montenegro aparece un principal punto en común: el intento de hacer desaparecer el cadáver. No solo para ocultar el crimen sino, probablemente, también el contexto en los que ocurrieron estos hechos. La precariedad que quedó a la vista en cada uno expone también que los autores de los crímenes no tuvieron las herramientas ni capacidades para hacerlo. Las víctimas fueron halladas a medida que avanzaron las investigaciones y, a excepción del caso más reciente, los presuntos autores materiales fueron identificados en muy poco tiempo.

La principal característica de la violencia letal en Rosario y alrededores, sostenida durante los últimos quince años, es que los homicidios se ejecutan en la vía pública sin reparos sobre el cadáver que queda tendido en la calle. Una modalidad vinculada sobre todo a las bandas criminales y sus disputas: la violencia, como lenguaje o modo de control, tiene que ser visible. Un aspecto que con el paso del tiempo superó sus propios límites. Entonces surgieron asesinatos como medios para dejar un mensaje y comenzaron a aparecer cadáveres con carteles y destinatarios puntuales, como lo fue el crimen del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano en febrero de 2022, levantado en la vía pública y acribillado para usarlo como buzón de una correspondencia entre presos.

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También hubo casos de personas que fueron levantadas en vehículos, trasladadas y ejecutadas en descampados, pero sin que pasara el tiempo suficiente como para que sus familiares denunciaran su desaparición. Esos cuerpos en general fueron hallados por personas que transitaban por casualidad por esos sitios, o por rastrillajes iniciados a partir de los avisos de testigos lejanos que escuchaban disparos. Los casos que ahora parecen tener características de un fenómeno no tan visible en la región -la difícil misión de intentar hacer desaparecer un cuerpo- fueron ejecutados con un trasfondo ligado a economías ilegales pero en un marco de marginalidad, precariedad y violencia desmedida sobre las víctimas. Lo que lo vuelve un asunto preocupante si la desaparición se afirma como un modo de ocultar hechos gravísimos y sus trasfondos.

Puntos en común

En las causas que abordan los homicidios de Nast, Scerra y Montenegro aparecen como trasfondo disputas efímeras que escalaron hasta desenlaces drásticos. Sobre el último caso este lunes el director de Investigación Criminal de la provincia, Darío Chávez, adelantó que sobre el crimen de Gastón Montenegro se investiga “una muerte violenta” por “un conflicto relacionado al comercio de estupefacientes”. El joven de 25 años había sido visto por última vez el 26 de junio en su casa de Capitán Bermúdez y su madre denunció que lo habían secuestrado. Este sábado su cuerpo fue hallado en un camino rural de Serodino y las autoridades sugirieron que lo llevaron allí en un vehículo al que fue subido.

El cuerpo de Ramiro Nast, que tenía 23 años, apareció el 6 de abril oculto en una heladera que fue descartada en un zanjón de Funes. Su familia había denunciado su desaparición tres días antes y en la investigación se destapó un conflicto por una presunta deuda de dinero relacionada al consumo de drogas. Primero fueron imputados tres hombres por matar a golpes al joven dentro de una casa ubicada a pocas cuadras de donde finalmente descartaron el cadáver. La semana pasada, en tanto, fue imputado un transero de Funes al que la Justicia detectó en la investigación por el crimen de Nast como quien manejaba dos puntos de venta de drogas.

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El asesinato de Benjamín Scerra en mayo pasado también se destapó luego de que su familia denunciara la desaparición del joven de 19 años oriundo de Granadero Baigorria. Tras una semana sin novedades y de búsquedas oficiales sin resultados, sus allegados hallaron el cuerpo en una zona de viviendas precarias de El Espinillo, Capitán Bermúdez. Por el hecho hay cuatro imputados que integran una misma familia y en una de esas audiencias se supo que todo se desató tras una discusión entre la víctima y los acusados mientras pasaban la noche juntos en una vivienda. Un testigo mencionó que, previo a la pelea, Scerra se había jactado de pertenecer a la banda Los Menores y aseguró haber participado del asesinato de un hombre, tal vez sin saber que era familiar de los ahora imputados.

Un caso sobre el que se posan más interrogantes, al menos en la esfera pública, es la muerte de Joaquín Fiant. El chico de 19 años había desaparecido de Granadero Baigorria el 17 de abril pasado y, tras reiteradas manifestaciones de sus familiares, su cuerpo fue hallado dos semanas después en el río Paraná a la altura del Parque España de Rosario.

Búsquedas de paradero

Además, a estos casos recientes se le suma la preocupación por otras denuncias de jóvenes desaparecidos cuyas búsquedas todavía están vigentes y sin novedades. Federico Rodríguez, de 28 años, fue visto por última vez el viernes 3 de julio cerca de las 13, cuando se dirigió a llevar a su hijo a una escuela ubicada en la zona de Mendoza y Brasil. Desde entonces no se supo nada más de él y sus allegados aseguran que se trasladaba en una bicicleta rosa y negra. Vestía un buzo rojo, pantalón blanco y zapatillas negras.

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Leonel Germán Melgarejo, de 35 años y oriundo de Santa Fe, está desaparecido luego de haber viajado a Pergamino por una propuesta de trabajo. Sus familiares aseguran que se fue a comienzos de junio, que durante algunos días se comunicaron pero que no tienen más novedades de él desde el 21 de junio. A partir de esa fecha dejó de usar sus redes sociales y desde entonces no hubo avances sobre la búsqueda de paradero.

Otro caso se conecta con Pergamino y es el de Facundo Moreno, de 25 años y oriundo de esa localidad bonaerense. El joven había viajado a la ciudad de Santa Fe, donde estaba viviendo junto a su padre. Desde el jueves pasado sus familiares perdieron contacto con él, por lo cual su madre viajó a la capital provincial para encabezar la búsqueda de su hijo. Ya preguntaron por comisarías, hospital y centros de salud, pero no tuvieron resultados.

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Mientras tanto en Rosario ya van dos semanas de la desaparición de Micaela Albornoz, la joven de 32 años que se fue de su casa del barrio Tablada y no volvió a ser localizada. Sus familiares reconocieron prendas suyas halladas en la vía pública en dos ocasiones en las que recibieron llamados con información de que había sido vista en la zona del parque Independencia. Sus familiares junto a organizaciones sociales realizaron manifestaciones y se reunieron con el intendente Pablo Javkin.