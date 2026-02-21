El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El registro parcial del primer bimestre de 2026 llegó al nivel más bajo desde que se sistematizaron las estadísticas. También disminuyeron robos y hurtos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó este sábado una reunión de análisis criminal en Rosario. Durante el encuentro se confirmó que la cantidad de homicidios en la provincia desde el inicio del año tocó un mínimo histórico en los registros oficiales.

Entre otros datos sobresalientes, la estadística del primer bimestre muestra una fuerte caída de los asesinatos en el departamento Rosario . El acumulado parcial indica que los casos disminuyeron más de un 64 por ciento en la ciudad y la región respecto del mismo período de 2025.

El panorama a nivel local sigue la tendencia general en la provincia. El último reporte del Ministerio de Justicia y Seguridad da cuenta de 15 muertes en todo el territorio santafesino en lo que va del año, lo que representa apenas un tercio en la comparación interanual.

Desde el comienzo de 2026 se confirmaron 11 homicidios en jurisdicción de la Unidad Regional II . En todo el primer bimestre del año anterior se habían registrado 31 víctimas fatales; es decir, casi el triple.

Además de la caída significativa en la cantidad de casos, también se produjeron cambios en cuanto a la distribución geográfica de los focos de violencia. Todos los asesinatos denunciados a partir del primero de enero ocurrieron en la ciudad de Rosario. En cambio, la lista del inicio del año pasado incluye a seis personas fallecidas en Villa Gobernador Gálvez y al exbroker de seguros Agustín de la Encina Cappelletti, apuñalado en la cárcel de Piñero.

El total de 2025 a nivel local se cerró en 115 muertes, de acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP). Si bien esto generó un aumento interanual de casi el 28 por ciento, también se trata de la cifra más baja desde 2013, cuando los indicadores criminales se dispararon durante una década y la tasa de homicidios llegó a ser cinco veces más alta que la media nacional.

La tendencia se revirtió de forma abrupta a partir de 2024 y el inicio de este año comenzó con un nuevo retroceso en la estadística, un cambio que también se verifica en el análisis de los números de toda la provincia. En lo que va del año se reportaron 15 homicidios en Santa Fe: 12 en enero y tres en febrero. Se trata de la cifra más baja en un cuarto de siglo.

Por otra parte, voceros de la Casa Gris subrayaron que también se produjo una caída importante en otros indicadores. Dentro del mismo período se redujo un 10 % la cantidad de personas heridas en hechos violentos. Asimismo, los robos y hurtos bajaron un 27 por ciento.

¿Por qué hay menos homicidios en Santa Fe?

A casi dos meses del inicio de 2026, el registro de homicidios se ubica en un nivel sin precedentes desde que empezaron a elaborarse estadísticas sistemáticas. En ese contexto, Pullaro participó de una reunión semanal con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, funcionarios técnicos de la cartera y el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado. El encuentro permite ajustar el trabajo operativo en base al estudio de las cifras antes mencionadas y otros datos.

El descenso del primer bimestre se suma al resultado de enero, cuando se reportaron 12 homicidios en toda la provincia. Este último número fue el más bajo de los últimos 25 años. Desde el gobierno argumentaron que la tendencia a la baja empezó a consolidarse gracias el despliegue territorial, la coordinación con la Justicia y el uso intensivo de información criminal.

El director de Estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Ramiro Galassi, señaló: "Se formó un grupo de trabajo muy homogéneo entre policías y analistas". A continuación planteó que esta combinación es uno de los puntales para avanzar en "una forma moderna de gestionar la prevención del delito".

Trabajo en la calle y fuera de la calle

"La incorporación de tecnología, la revisión permanente de la situación en la calle y el procesamiento de datos permiten brindar a los jefes herramientas para tomar mejores decisiones al distribuir el patrullaje”, agregó el funcionario. Con el mismo criterio se pueden revisar las capas de refuerzo en los barrios.

Galassi sostuvo que los resultados son la muestra de un "trabajo constante que no se limita a la calle". En esa línea inscribió la inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles, así como la investigación criminal y el trabajo de inteligencia junto a la Fiscalía. Luego añadió: "Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023, cuando recibimos el gobierno con apenas 15 móviles en Rosario, y se consolidó en estos dos años de gestión".

En cuanto al origen de los datos, el gobierno recordó que se basan en el monitoreo de 13 ciudades estratégicas para seguir lo que ocurre con homicidios, heridos, delitos predatorios, la respuesta operativa de la policía, los secuestros de vehículos, armas y las identificaciones en la vía pública. En las 19 unidades regionales se despliegan programas específicos de patrullaje, prevención e investigación, todos adaptados a las particularidades del delito en cada zona.