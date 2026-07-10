El goleador no juega ante Argentina: se confirmó la baja de un jugador de Suiza

La referencia de ataque del conjunto helvético no estará disponible para el partido de cuartos de final. "El equipo está en el mejor momento", afirmó su DT

Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina prepara el duelo de este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza con algunas dudas, pero del lado helvético recibieron malas noticias que reconfiguran el planteo. A horas del partido, el entrenador Murat Yakin confirmó que no contará con su goleador en Kansas City .

Según consignó DSports, el propio Yakin reveló que el delantero Johan Manzambi quedó oficialmente descartado para el encuentro ante la Albiceleste debido a una severa dolencia que arrastra en la articulación.

“Manzambi no va a jugar por la lesión que sufre en la rodilla” , sentenció el DT de la selección de Suiza sobre el goleador de su equipo en esta Copa del Mundo, quien anotó tres tantos.

Por eso, Yakin perdió una pieza fundamental para el frente de ataque helvético y deberá reemplazar a su delantero de referencia para este partido. De igual manera, se mostró con optimismo de enfrentar a los campeones del mundo.

El entrenador Murat Yakin adelantó que no contará con Johan Manzambi este sábado. AP

La ilusión del DT de Suiza

Durante una entrevista con DSports, el entrenador suizo llenó de elogios a sus jugadores, que vienen de eliminar a Colombia en penales tras empatar sin goles en Vancouver, Canadá. “Con mucho entusiasmo, el equipo está en el mejor momento”, afirmó.

A su vez, el DT subrayó que mantienen las expectativas altas y que se vive un clima de mucho optimismo dentro del plantel, por lo que destacó: “Son los ocho mejores equipos los que llegaron a esta instancia, así que nos preparamos de la mejor manera”.

“Estuvimos analizando las vicisitudes de Argentina. Imagino un buen juego, con orden defensivo pero sabiendo que necesitamos goles para ganarle a Argentina”, anticipó Yakin a poco más de un día para el duelo decisivo de cuartos de final del Mundial 2026.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos.

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El árbitro principal será el portugués Joao Pinheiro. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia. El canadiense Drew Fischer completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Micheal Barwegen será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Suiza

La transmisión del encuentro entre Argentina y Suiza será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar