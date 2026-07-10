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Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

El campeón del mundo en 1978 apuntó contra quienes sostienen que Argentina fue beneficiada en el Mundial de Qatar y ahora en 2026

10 de julio 2026 · 13:35hs
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“Entre España

“Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa”, opinó Mario Kempes.

Mario Alberto Kempes defendió a la selección argentina de Scaloni ante las críticas por supuestos beneficios arbitrales en el Mundial 2026 y aseguró que “los perdedores siempre van a llorar”, después de la polémica generada por la remontada ante Egipto en los octavos de final. El histórico delantero campeón del mundo en 1978 habló sobre el presente de la Albiceleste que enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final, y también se metió en la comparación entre las selecciones argentinas campeonas del mundo.

“Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...”, lanzó Kempes en referencia a quienes sostienen que Argentina fue favorecida en Qatar 2022 y también en la actual Copa del Mundo.

La polémica se reavivó luego del triunfo argentino por 3 a 2 ante Egipto, partido en el que la Albiceleste remontó un 0-2 y en el que hubo cuestionamientos internacionales por un gol anulado a Mostafa Ziko cuando el encuentro estaba 1 a 0.

“Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78 ya estoy curado de espanto”, agregó Kempes, al recordar las críticas que también recibió aquella selección campeona del mundo.

>>Leer más: Mario Kempes: "Los campeones del 78 nos sentimos olvidados por la dirigencia"

En ese sentido, contó que fue consultado por una radio colombiana sobre si era cierto que a Argentina le habían “regalado” el Mundial de Qatar y que ahora la estaban ayudando en el actual certamen. “¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco”, sostuvo el exdelantero.

Mundial 78 y el respeto

Kempes también habló sobre la comparación entre los equipos argentinos campeones del mundo y consideró que la actual generación podría quedar por encima de todas si logra defender el título.

“El reconocimiento uno lo agradece porque, quieran o no, la primera piedra la pusimos nosotros. Desde el 78 nos ganamos el respeto”, afirmó. Y agregó: “Yo siempre lo dije: las tres selecciones han sido mejores en su momento. Si esta llega a salir bicampeona, esta va a ser la mejor. Eso está más claro que el agua. De momento los tres vamos empatados”.

Sobre el Mundial 2026, Kempes evaluó que se trata de una competencia “irregular” y con equipos más cautelosos: “Estamos viendo un Mundial muy irregular, quizás un poco mezquino, porque cada uno se defiende con las armas que tiene”.

>>Leer más: Fue campeón con Messi en el sub-20 y luego se convirtió en referente del fútbol de Suiza

Los candidatos al título

Además, ubicó a Argentina entre las principales candidatas al título: “Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa”.

Respecto del equipo de Scaloni, Kempes advirtió que ningún rival saldrá a jugarle de igual a igual a la selección argentina y remarcó la importancia de reducir errores en instancias decisivas. “Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho, trabajarlos mentalmente y no equivocarse”, explicó.

>>Leer más: Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Por último, elogió la reacción colectiva ante Egipto y destacó el carácter del equipo para revertir una situación límite: “Los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y los campeonatos te los gana el equipo”.

“La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. El equipo estaba tan confiado que hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas. En doce minutos es muy difícil remontarle a un equipo como Egipto”, cerró.

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