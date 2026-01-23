La Capital | Policiales | machete

Hirió a su pareja con un machete y en el medio de un forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

El grave incidente sucedió en los primeros minutos de este viernes en Lima y Riobamba. El presunto agresor fue detenido.

23 de enero 2026 · 07:29hs
Foto: La Capital / Archivo

Un hombre de 53 años fue detenido anoche acusado de atacar con un machete y una cuchilla a su pareja. Según informaron fuentes policiales, la mujer sufrió una herida cortante en una mano en medio de una pelea con el hombre, incidente en el que también sufrió golpes su hijo de 7 años.

El incidente de violencia de familiar sucedió en los primeros minutos de este viernes en Lima y Riobamba y trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911. Una vecina se comunicó con la Policía para denunciar que en ese lugar habían apuñalado a una mujer.

Cuando los agentes de la Brigada de Orden Urbano llegaron al lugar recibieron el testimonio de una vecina del lugar. Esa persona declaró que Mariela V. de 36 años había mantenido una fuerte discusión con su pareja, Ricardo B, de 53.

Cómo sucedió la agresión

Según esa versión, se produjo un forcejeo y el hombre, con un machete y una cuchilla, le produjo a la mujer una herida cortante en la mano derecha. En la misma acción, según ese testimonio, el hombre le produjo escoriaciones superficiales a su hijo menor de 7 años.

Ante esa situación, los agentes convocaron a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Los médicos atendieron a la mujer, pero no hubo necesidad de traslado a centro médico. En tanto, el presunto agresor fue aprehendido y derivado a la seccional 32ª.

violencia de género machete

