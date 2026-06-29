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Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

La mujer de 32 años salió de su casa en Villa Manuelita el miércoles por la mañana. Su familia comunicó que padece problemas de salud mental

29 de junio 2026 · 15:52hs
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Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 

Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 

Micaela Albornoz, de 32 años, fue vista por última vez el miércoles pasado cuando salió de su casa en Villa Manuelita. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda y temen que haya sido secuestrada.

Según comunicaron sus familiares, Micaela padece problemas de salud mental y estuvo internada en varios lugares en el último tiempo, por lo que pidieron colaboración urgente para encontrarla.

El 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, la mujer se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre pero no volvieron a tener noticias de ella a partir de entonces.

>> Leer más: Interpol interviene en la búsqueda de paradero de una niña rosarina que podría estar en Estados Unidos

Incertidumbre en la zona sur

En declaraciones a medios de comunicación, su madre Claudia aseguró que recibió varias llamadas extorsivas. "Me piden plata y dicen que si no pago la voy a encontrar muerta", relató la mujer. Además, según expresó, quienes la llaman tendrían acento extranjero. "La están explotando, la están usando porque está enferma", especuló.

Claudia contó que recibió el llamado de una mujer que dijo haber visto a su hija en la zona de Vera Mujica y Centeno. "Estaba vomitando y pedía ayuda", relató. También mencionó la presencia de una camioneta negra de alta gama en el lugar.

Por otra parte, durante el fin de semana familiares y amigos salieron a buscarla y aseguraron que la policía no estaba enterada de la desaparición de Micaela, por lo que reclamaron que se realice un protocolo de búsqueda.

La última vez que fue vista, Micaela vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras. La Fiscalía informó que la mujer se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos.

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