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Interpol interviene en la búsqueda de paradero de una niña rosarina que podría estar en Estados Unidos

Aseguran que la madre la llevó de forma ilegal. La Fiscalía le atribuye a la madre de la nena el delito de "sustracción de menor". Solicita su detención preventiva y extradición

Matías Petisce

Por Matías Petisce

29 de junio 2026 · 06:50hs
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La Fiscalía Regional II emitió una "notificación roja" a Interpol por "sustracción de menor", en el marco de la causa que investiga la búsqueda de paradero de una niña rosarina. El caso lo denunció su padre Mariano Diez, quien desde 2019 viene reclamando por el paradero de su hija, a quien asegura que no ve desde que la pequeña tenía 3 años y medio.

Desde ese entonces, el progenitor busca a la niña, quien podría estar en Estados Unidos junto a su madre, una rosarina de 49 años que cambió de identidad en aquel país por poseer residencia. Por eso investigan si pudo haber hecho lo mismo con su hija, a quien sacó del país de forma ilegal tras "mentirle" a la Justicia de Familia Nº 1 con "falsos argumentos", según la denuncia.

Búsqueda de Interpol

La solicitud está vigente desde el 19 de junio tras la presentación hecha por el fiscal Damián Cimino, integrante de la Unidad de Salidas Multiagenciales Alternativas del MPA, quien exigió la detención preventiva de la mujer y la correspondiente extradición, de acuerdo a los tratados bilaterales pertinentes entre ambos países.

Según figura en el expediente que figura en el organismo internacional, la madre de la niña estaría violando los artículos 45 y 146 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya pena en expectativa oscila los 15 años de prisión.

El investigador del MPA ya había solicitado el pasado 10 de abril un exhorto de paradero a través del Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

Es por eso que desde ese entonces interviene la cartera de Relaciones Exteriores de la Nación, en coordinación con la Justicia de Giorgia, de Estados Unidos, donde presumiblemente estaría la pequeña, de 11 años recién cumplidos.

El último ingreso al país

Teniendo en cuenta que la mujer contaba con residencia estadounidense, las abogadas de Diez, Sharon Juanto y Victoria Colombo, comenzaron a investigar el caso hasta que supieron que había cambiado su identidad y también habría intentado hacerlo con la de su hija.

Es por eso que ambas profesionales entienden que la mujer pudo ingresar con su hija a Norteamérica tras salir de Argentina de "forma ilegal", puesto que no contaban con autorización judicial ni de su progenitor.

Según figura en Migraciones, la madre de la niña ingresó dos veces al país. Lo hizo como Emily Marine Richman, pese a que ante la magistrada se presentó con su nacionalidad argentina, aunque no se sabe cómo salió del país.

De acuerdo al informe de Migraciones, se trató del último ingreso de la madre al país fue en 2024 y coincidió con una audiencia que mantuvo ante la jueza de Familia María José Diana, que lleva adelante el expediente por el cuidado parental de la niña.

En ese momento, la mujer y su abogada manifestaron que la niña residía en Rosario, que hacía actividades y que estaba escolarizada en Florida (Estados Unidos) bajo la modalidad home school, algo que está prohibido en Santa Fe.

Es por eso que el Ministerio de Educación de la provincia realizó una presentación en el expediente judicial para dar cuenta de una “negligencia grave” por parte de la madre de la niña, ya que dejó de mandarla a la escuela.

Más de 8 años sin ver a su hija

Durante todo ese derrotero, Mariano pudo reconstruir el paso del tiempo de su hija a través del expediente judicial, ya que jamás volvió a verla ni hablar por videollamada o teléfono, según aseguaron Juanto y Colombo a este medio.

Recién en abril de este año, tras una instancia de apelación de las abogadas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, conformada por Marcelo Molina, Jéssica María Cinalli y René Juan Galfre, exigió la escolarización de la niña, pero no la misma pudo acreditarse.

A su vez, en el transcurso de mayo se determinó el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre el hombre pese a que el delito no se pudo acreditar y quedó desestimado en 2021, es decir, cinco años después.

En contacto con La Capital, Diez aseguró que la denuncia por presunto abuso sexual en perjuicio de su hija "fue un invento de la madre, promovido por estas psicólogas", que integran una organización presidida por un exjuez Federal.

Críticas a la Justicia

Diez aseguró, en tanto, que durante todo ese tiempo y los años que pasaron, la Justicia no lo escuchó y mantuvo una restricción de acercamiento que se levantó recién el mes pasado.

"Quiero salvar a mi hija. La última vez que la vi tenía 3 años y en junio va a cumplir 11", reclamó Mariano en declaraciones a este medio en abril pasado.

"En todo este tiempo, la Justicia santafesina se manejó de manera pésima; de hecho la Cámara Gesell fue 11 meses después de la denuncia. Eso favoreció el armado de esta causa en mi contra, promovido por tres psicólogas de una organización (investigada por promover falsas denuncias de abuso en varios casos similares)", cuestionó.

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