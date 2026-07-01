La madre de Micaela Albornoz sostiene que "debe estar muy golpeada y la están explotando"

La familia de la joven desaparecida aportó datos sobre presuntas grabaciones de cámaras Domo. La joven es buscada desde el 24 de junio y el martes encontraron prendas suyas en el parque Independencia

El caso de Micaela Albornoz , la joven que desapareció de su casa de pasaje Becquer al 500 bis, mantiene en vilo tanto a investigadores como a su familia. En la tarde del miércoles se realizó una marcha en Uriburu y Grandoli para presionar por la obtención de datos sobre su paradero.

La noche del martes se encontraron prendas pertenecientes a la mujer en la zona de Oroño y Lugones, debajo de un árbol lindero al Jardín de los Niños. El hallazgo coincide con la información que le habían brindado a la familia, que recibió telefónicamente el dato de Micaela había sido vista en inmediaciones del Laguito del parque.

"Me llaman desde varios teléfonos para decirme que está en distintos lugares, me piden plata o me dan datos sueltos. Y lo de la ropa fue así: me llamó gente que vive en la calle y me dijo que ahí estaba la ropa; entonces, nos comunicamos con la policía", dijo Claudia, madre de la joven, en la tarde del miércoles a La Capital .

Así fue como los efectivos de la Brigada Motorizada trabajaron en la zona del parque Independencia junto a la hermana de Micaela, que se acercó a la zona de Oroño y Lugones y caminó por allí hasta hallar la vestimenta en un árbol lindero al Jardín de los Niños. Justamente una llamada por celular indicó a la familia que la joven había sido vista por la zona del lago.

Otras búsquedas de Micaela

"Varias veces ella se perdió, pero no salía de la zona sur, la gente solidaria nos avisaba y enseguida la encontrábamos", dijo Claudia. Y agregó: "Ahora es distinto, nos dijeron que en bulevar Avellaneda al 3000 la habían visto en una camioneta de alta gama vomitando por por la ventanilla, y que la tiene una mujer a la que le dicen La Colorada".

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"Mis hijos recorren la ciudad y hablan con personas en situación de calle o con malabaristas, cuidacoches y gente que está de noche y de día en la calle, así obtenemos algunos datos. Hoy fui a Fiscalía y no me dijeron nada. Seguro que la han golpeado y ella está perdida en su cabeza, está sin tomar medicación", apuntó la mamá a este diario.

Micaela Albornoz en una foto familiar

El miércoles 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, Micaela se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre pero no volvieron a tener noticias de ella a partir de entonces. Tiene 32 años y desde ese miércoles su familia inició una intensa búsqueda y temen que haya sido secuestrada.

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Salud Mental

Según su madre, Micaela presenta un cuadro de trastorno de la personalidad, bipolaridad y rasgos esquizofrénicos. "La psiquiatra me dijo que esa enfermedad iba a ir avanzando y que no tiene cura. El celular de Micaela ya no recibe llamadas y tal vez la estén haciendo hacer cosas que no quiere. Nosotros denunciamos que una cámara la tomó ahí en calle Avellaneda, pero de Fiscalía nos dijeron que no vieron la filmación de esa cámara", dijo.

Por otro lado, Claudia aseguró que recibió varias llamadas extorsivas. "Me piden plata y dicen que si no pago la voy a encontrar muerta", relató la mujer. Además, según expresó, quienes la llaman tendrían acento extranjero. "La están explotando, la están usando porque está enferma", especuló. Claudia contó que recibió el llamado de una mujer que dijo haber visto a su hija en la zona de Vera Mujica y Centeno: "Pedía ayuda", relató.

Familiares y amigos la buscan intensamente. La última vez que fue vista, Micaela vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un jean y zapatillas de lona negras; parte de esas prendas fueron las encontradas en el parque Independencia.