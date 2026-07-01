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Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Una hermana de Micaela Albornoz, desaparecida desde el 24 de junio, recibió un llamado y se dirigió a la zona del lago donde encontró prendas de vestir

1 de julio 2026 · 09:38hs
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Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 

Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Durante la noche de este martes, la policía trabajó en la zona del Parque Independencia por un dato recibido acerca de la desaparición de Micaela Gladys Albornoz. Los agentes hallaron prendas de vestir que fueron reconocidas por una hermana como pertenencias de la mujer de 32 años desaparecida desde la semana pasada.

El operativo de la Brigada Motorizada se llevó a cabo a partir de un llamado de la hermana de Micaela, quien contó que había recibido un llamado en el que le dijeron que la mujer desaparecida había sido vista en la zona del laguito del Parque Independencia. Allí encontró ropa debajo de un árbol, por lo cual los agentes cercaron la zona para trabajar en busca de información relevante.

>> Leer más: Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

La hermana de Micaela contó que se acercó a la zona de Oroño y Lugones y caminó por allí hasta hallar vestimenta en un árbol lindero al Jardín de los Niños. El hallazgo coincide con la información que, según aseguró, le habían brindado mediante un llamado telefónico donde le sugirieron que su hermana había sido vista en inmediaciones del lago.

Qué se sabe de Micaela Albornoz

Micaela Albornoz, de 32 años, fue vista por última vez el miércoles pasado cuando salió de su casa en Villa Manuelita. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda y teme que haya sido secuestrada.

Según comunicaron sus familiares, Micaela padece problemas de salud mental y estuvo internada en varios lugares en el último tiempo, por lo que pidieron colaboración urgente para encontrarla.

>> Leer más: Interpol interviene en la búsqueda de paradero de una niña rosarina que podría estar en Estados Unidos

El 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, la mujer se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre pero no volvieron a tener noticias de ella a partir de entonces.

Incertidumbre en la zona sur

En declaraciones a medios de comunicación, su madre Claudia aseguró que recibió varias llamadas extorsivas. "Me piden plata y dicen que si no pago la voy a encontrar muerta", relató la mujer. Además, según expresó, quienes la llaman tendrían acento extranjero. "La están explotando, la están usando porque está enferma", especuló.

Claudia contó que recibió el llamado de una mujer que dijo haber visto a su hija en la zona de Vera Mujica y Centeno. "Estaba vomitando y pedía ayuda", relató. También mencionó la presencia de una camioneta negra de alta gama en el lugar.

>> Leer más: Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Por otra parte, durante el fin de semana familiares y amigos salieron a buscarla y aseguraron que la policía no estaba enterada de la desaparición de Micaela, por lo que reclamaron que se realice un protocolo de búsqueda.

La última vez que fue vista, Micaela vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras. La Fiscalía informó que la mujer se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos.

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