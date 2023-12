Golpe a una organización narco integrada por mujeres de dos familias conocidas del hampa

>>Leer mas. Imputaron a otro miembro de la banda de Chuky Monedita

La acción se denominó “Amazonas” y se llevó a cabo durante tres meses. En la investigación se logró detectar a varias personas, inclusive pertenecientes a dos familias en concreto. Se determinó que acopiaban y vendían estupefacientes utilizando vehículos y logística similar. El punto de venta más importante de venta más importante estaba ubicado en Ayacucho al 4000.

Los allanamientos se realizaron en Ayacucho al 4000, Centeno al 200, Necochea al 4000, Biedma al 1200, Isola al 100, calle 1814 al 4100, Becquer al 200 bis, de Rosario y Levalle al 2300 de Villa Gobernador Gálvez. En los allanamientos se secuestraron más de 8 mil de envoltorios de cocaína y marihuana listos para el consumo, además de material sin fraccionar, celulares, dinero, armas de fuego y varios vehículos. También se detuvieron a quince personas.

Las mujeres detenidas están ligadas a otras bandas, como es el caso de Jorgelina N,, hermana de Chuki Monedita, detenido en la cárcel de Piñero por liderar una asociación ilícita--; María A.; Lorena A; Verónica A.; Héctor A;, todos parientes entre sí y la familia de Melina C.; A C.; Luciana C.; Tatiana C.; la otra familia. En tanto también fueron detenidos: Claudia C.; Alexis V.; Sandra R.; Claudia O. y José R. Varias de las detenidas cumplían prisión domiciliaria y otras restricciones, por causas penales de la justicia federal y provincial.