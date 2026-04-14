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Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Los detenidos iban a bordo de una motocicleta sin patente. La policía les secuestró más de 150 dosis de cocaína

14 de abril 2026 · 07:36hs
Los supuestos repartidores de drogas fueron interceptados en Ovidio Lagos al 2800.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los supuestos repartidores de drogas fueron interceptados en Ovidio Lagos al 2800.

La policía rosarina arrestó este lunes a dos hombres bajo sospecha por venta de drogas. De acuerdo a la versión preliminar, ambos trabajaban bajo la modalidad de delivery y fueron interceptadas a pocas cuadras del parque de la Independencia durante un patrullaje de rutina.

Fuentes oficiales confirmaron el arresto tras un procedimiento realizado cerca de la medianoche sobre Ovidio Lagos al 2800. Además de la mercadería, los agentes secuestraron teléfonos celulares y la motocicleta en la que circulaban.

El primer reporte de las fuerzas de seguridad provinciales da cuenta del hallazgo de 153 dosis de cocaína en inmediaciones del barrio Latinoamérica. Una vez que el personal corroboró que tenían material estupefaciente, ambas personas quedaron bajo custodia y a disposición de la Justicia provincial.

Un delivery de drogas en la noche rosarina

La Brigada Motorizada inició el operativo alrededor de las 23.30. En ese momento, los detenidos viajaban a bordo de una Honda Wave negra sin patente.

Cuando los policías trataron de identificar al motociclista y a su acompañante, este último se bajó para tratar de alejarse. A continuación arrojó un pequeño bolso rojo y negro, la pieza de evidencia clave del procedimiento.

>> Leer más: La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Durante la requisa, los agentes comprobaron que el sospechoso llevaba cocaína fraccionada para la venta y dinero en efectivo. La cantidad de dosis fue confirmada más tarde por uno de los jefes de la brigada.

El operativo realizado cerca de la sede del Club Provincial concluyó con el secuestro de toda la mercadería ilegal, así como el bolso del acompañante del conductor y el vehículo denunciado. Además, las fuerzas de seguridad provinciales se llevaron tres teléfonos celulares para profundizar la investigación.

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