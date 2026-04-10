Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta Detuvieron a tres hombres y una mujer que integraban una banda dedicada al narcomenudeo 10 de abril 2026 · 17:35hs

Los allanamientos.

Cuatro personas fueron detenidas luego de una serie de allanamientos en la zona oeste de Rosario, realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) con la asistencia de las Tropas Especiales y otros grupos tácticos. Fueron ocho procedimintos en los que se secuestró cocaína, dólares en efectivo y diversos vehículos.

Los detenidos fueron Alberto C. (61), Christian F. (40), Jorge M. (33), y Lorena J. F. (40), quienes fueron trasladadas a sede de PDI para cumplimentar los trámites de rigor y quedar a disposición de la Justicia.

En varias de las viviendas, todas ubicadas en barrio San Francisquito, se decomisaron además dos motos Honda Falcon 400 cc, ambas con pedido de secuestro activo, una camioneta Ford F-100, telefonía celular y 31 cartuchos de distintos calibres. La investigación de la fiscal Mercedes Banchio tiene en la mira a esta organización, a la que en un primer momento calificó como una banda dedicada a la comercialización de drogas en la zona.

Allanamientos en zona oeste Las medidas judiciales, ordenadas por la fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se llevaron a cabo en domicilios de Crespo al 2700, Londres al 3000, Príncipe de Gales al 2900, Francia al 2800, San Nicolás al 3000 y Vera Mujica al 2700.

La investigación se inició a partir de tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Microtráfico de la PDI, tras la recepción de denuncias vinculadas a presuntas maniobras con la comercialización de estupefacientes, como también otros hechos delictivos asociados a los domicilios investigados. >> Leer más: Empalme Graneros; tres detenidos por vender drogas en una esquina Como resultado de las tareas de campo y análisis de información, se logró establecer la presunta vinculación entre los investigados y una organización dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas en la zona.