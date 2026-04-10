Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

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Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
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Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
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Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
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Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
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Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
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Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
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Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
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Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones
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Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
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Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
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Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
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Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"
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