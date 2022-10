Desbarataron una banda que se dedicaba al narcomenudeo en zona oeste

Los allanamientos se hicieron junto a grupos de irrupción de Gendarmería Nacional en conjunto con la sección canes. Los efectivos de AIC, además de las detenciones, procedieron a secuestrar ocho teléfonos celulares, 230 envoltorios de cocaína,132 envoltorios de marihuana, dos trozos compactos de marihuana, dos plantas de marihuana y 6.000 pesos.

Los trabajos de investigación se hicieron través de la sección antinarcóticos de la AIC y son parte de un seguimiento sobre puntos “calientes” de comercialización de drogas. Una fuente de la investigación expresó: “Cuando ingresamos a la vivienda intentaron descartarse de las drogas arrojándolas debajo de muebles. La drogas también estaban escondidas en columnas de yeso ahuecadas y en caños de agua sin uso”.

“Evidentemente el lugar era usado no como acopio si no directamente como lugar de venta. No se pudo determinar quien es el proveedor, pero si que la cantidad secuestrada — 200 gramos de marihuana y unos 100 de cocaína— hace suponer que era lo suficiente para transacciones diarias”, acotó una fuente policial.

Una de las detenidas que quedó a disposición del Juzgado federal 4, a cargo de Marcelo Bailaque, es Melani O., de 19 años y quien cumplía prisión domiciliaria en su casa de Nicaragua al 2100 por estar implicada en otra causa por narcotráfico.