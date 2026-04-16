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Primeros trazos del mapa de candidatos santafesinos de cara a 2027

De a poco, oficialismo y oposición comienzan a hacer sus aportes a la danza de nombres que disputarán la Gobernación y la Municipalidad de Rosario

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

16 de abril 2026 · 06:05hs
En 2027 se definirá la continuidad o la renovación de las conducciones de la Casa Gris y la Intendencia de Rosario.

Foto: Archivo / La Capital.

En 2027 se definirá la continuidad o la renovación de las conducciones de la Casa Gris y la Intendencia de Rosario.

De a poco, oficialistas y opositores comienzan a hacer sus aportes a la danza de nombres para 2027, año electoral clave que pondrá en juego la continuidad o la renovación de las conducciones de la Casa Gris y la Intendencia de Rosario, entre otros cargos.

Unidos para Cambiar Santa Fe

Con la candidatura a la reelección de Maximiliano Pullaro (que habilita la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025) considerada un hecho, apalancada por su gestión en seguridad y el control de la Legislatura, gran parte de las expectativas de Unidos se depositan en Rosario.

pullaro y javkin
Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro podrían integrar el próximo menú electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro podrían integrar el próximo menú electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En la variopinta coalición oficial (UCR, PRO, socialismo y Creo, entre otros aliados) las opciones que hoy se recortan en el horizonte van desde un eventual intento de Pablo Javkin de ir por una nueva reelección al frente del Palacio de los Leones a una posible salida a la cancha de Sebastián Chale (secretario de Gobierno municipal) y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, impulsado por Pullaro.

El nombre de María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad, también destaca en el menú y el socialismo promete aportar próximamente lo suyo.

Peronismo

En pleno proceso de reagrupamiento luego de demasiados meses de tensión interna, el peronismo provincial empieza a perfilar candidatos: el diputado nacional Diego Giuliano (Frente Renovador, FR) luce en carrera hacia la Gobernación, mientras que su par y titular de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez (La Corriente +) ya transita la Bota en esa misma dirección.

>>Leer más: Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

A priori, esa estrategia apunta a potenciar la sociedad con el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), quien se muestra decidido a ir por el mismo objetivo que estuvo cerca de alcanzar en 2023: la Municipalidad de Rosario.

congreso PJ peronismo santa fe
En pleno proceso de reagrupamiento luego de demasiados meses de tensión interna, el peronismo provincial empieza a perfilar postulantes.

En pleno proceso de reagrupamiento luego de demasiados meses de tensión interna, el peronismo provincial empieza a perfilar postulantes.

Paralelamente, en Hacemos, el espacio que comanda el exgobernador Omar Perotti, desde principios de 2026 vienen fogoneando las chances del rafaelino de retornar a la Casa Gris.

Los días por venir también revelarán las cartas de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), del senador nacional Marcelo Lewandowski y de los intendentes de Vamos, con Pablo Corsalini (Pérez) a la cabeza, referencias que, junto a otros sectores internos, reclaman una mayor apertura del partido.

La Libertad Avanza

En la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, a su vez, mantienen firme el objetivo de disputar exclusivamente con su sello la Gobernación y la Intendencia de Rosario. Por lo pronto, la figura que despunta para dar pelea por el primer bastión es la jefa de espacio en la provincia, la diputada nacional Romina Diez, muy próxima a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y representante del núcleo duro del pensamiento del partido violeta.

Para la Municipalidad rosarina, según deslizaron a La Capital en LLA, el nombre que sigue generando mayor consenso es el del concejal Juan Pedro Aleart, pese a las tensiones entre los sectores que responden a Karina y a la senadora nacional Patricia Bullrich (madrina política del experiodista). Por eso hay quienes apuestan sus fichas por el joven diputado Agustín Pellegrini, mano derecha de Diez.

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El concejal Juan Pedro Aleart y la diputada nacional Romina Diez junto a Marcos Peyrano, apoderado de LLA de Santa Fe.

El concejal Juan Pedro Aleart y la diputada nacional Romina Diez junto a Marcos Peyrano, apoderado de LLA de Santa Fe.

Pero la estrategia de LLA en Santa Fe (ligada, asimismo, al devenir del gobierno nacional) quedará definida después del Mundial 2026.

No se trata solo de nombres sino también de la reforma electoral que impulsa la administración de Javier Milei, que contempla la suspensión o eliminación de las Paso y, sobre todo, el adelantamiento del calendario de comicios nacionales del año próximo.

>>Leer más: Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Esta última decisión de la Casa Rosada obedece a las señales emitidas por varios gobernadores, entre ellos Pullaro, de adelantamiento de sus respectivas elecciones provinciales para despegarlas de los comicios nacionales.

PRO

En el PRO, por su parte, comienza a tomar forma una posible postulación a intendente de Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional. Si decide hacerlo, ¿desechará el paraguas libertario y se resguardará con el de Unidos?

El partido amarillo, a su vez, tiene otras dos opciones en carpeta: la concejala Anita Martínez, quien viene de cuestionar un eventual tercer mandato de Javkin en la ciudad, y el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, expresidente de la fuerza que hoy conduce la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia.

Primeros trazos de un mapa de candidatos que irá adquiriendo mayor dimensión de acá a fin de año.

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