Hasta el momento se recuperaron cinco hectáreas del vertedero municipal, superando el objetivo inicial del proyecto para su erradicación definitiva

La participación de los vecinos resulta fundamental para continuar reduciendo la cantidad de residuos que llegan al predio y recordó la importancia de respetar los días de recolección diferenciada.

El gobierno municipal de Venado Tuerto continúa con las tareas de saneamiento del basural a cielo abierto y ya logró recuperar cinco hectáreas , duplicando el objetivo inicial de dos hectáreas y media. Además, 15 personas que anteriormente subsistían de la recuperación informal de residuos, fueron incorporadas a la planta de reciclaje. Los resultados fueron dados a conocer por el intendente Leonel Chiarella y el secretario de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich.

Durante una recorrida por el predio, Chiarella recordó el compromiso asumido por el Municipio y señaló que los trabajos permitieron superar la superficie que se había previsto recuperar inicialmente.

“Hace unos meses estábamos en este mismo lugar y les dijimos que íbamos a sanear dos hectáreas y media, pero fuimos por más”, expresó el mandatario local.

El intendente explicó que la recuperación de estos terrenos forma parte de un proceso que tiene como objetivo terminar definitivamente con el basural a cielo abierto y mejorar el sistema de gestión de residuos de la ciudad.

Objetivo saneamiento

“Esto es parte del gran objetivo que tenemos, que es cerrar el basural, pero no nos podemos conformar con todo lo que logramos, tenemos que seguir e ir por más”, sostuvo Chiarella.

En ese sentido, remarcó que la participación de los vecinos resulta fundamental para continuar reduciendo la cantidad de residuos que llegan al predio y recordó la importancia de respetar los días de recolección diferenciada.

Responsabilidad

“Por eso te pedimos: los lunes y los jueves sacá los reciclables. Es simple, son dos minutos que te lleva separar bien los residuos y estás haciendo un gran aporte a este objetivo, que es el más importante que tenemos como ciudad”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich, hizo hincapié en las tareas que desarrollan los equipos municipales y en el impacto social que tiene el proceso de recuperación del basural.

El funcionario remarcó que “15 personas que vivían de revolver la basura ya están trabajando con nosotros en la planta de reciclaje”, una transformación que permitió incorporar al sistema formal de tratamiento de residuos a quienes anteriormente realizaban esta actividad de manera informal.

Kovacevich agradeció especialmente al personal municipal y a los trabajadores que participan de las tareas de saneamiento, reconociendo el compromiso de quienes intervienen en el predio y la importancia de sostener las acciones de recuperación.

Trabajo en equipo

El secretario puso el foco en el esfuerzo de los equipos que llevan adelante las intervenciones, cuyo trabajo permite continuar recuperando sectores afectados por la acumulación de residuos y avanzar con las distintas etapas previstas por el municipio.

“Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores que están haciendo posible este proceso. Hay mucho esfuerzo y compromiso en cada tarea que realizamos, y sabemos que todavía queda mucho por hacer. Vamos a seguir trabajando para recuperar este espacio y alcanzar el cierre definitivo del basural”, resumió Kovacevic.

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