Tras el femicidio de Agostina Vega, Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier

El imputado por el asesinato de la chica de 14 años era socio de la Gloria. El club aclaró que nunca tuvo ninguna función deportiva ni institucional en la entidad

El hombre de 33 años es el principal sospechoso en la causa sobre la muerte de Agostina Vega.

Cuatro días después del hallazgo del cadáver de Agostina Vega en Córdoba, la investigación sobre el femicidio de la adolescente también tuvo eco en el mundo del fútbol. Instituto de Córdoba anunció este miércoles la expulsión de Claudio Barrelier , el único imputado dentro de la causa penal.

En simultáneo con la conmemoración del onceavo aniversario de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos , el club publicó un comunicado en el que confirma que el sospechoso de 33 años era socio activo de la Gloria . Al mismo tiempo, desde la entidad aclararon que no cumplía ninguna función como representante institucional ni realizaba tareas deportivas.

El mensaje se dio a conocer en medio de los rumores sobre los vínculos del presunto autor del asesinato con la barra brava de Instituto . Al margen de esta cuestión, la comisión directiva rojiblanca decidió aplicar la sanción disciplinaria por los antecedentes del caso, a partir de la intervención de su tribunal de convivencia.

El club cordobés confirmó que la medida responde a "la extrema gravedad de los hechos investigados" y el estado actual de las actuaciones judiciales . La resolución también da cuenta de la "profunda conmoción social e institucional generada por el caso" desde que comenzó la búsqueda de Vega, desaparecida la noche del sábado 23 de mayo en el barrio Cofico de la capital mediterránea.

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El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y… pic.twitter.com/5ulzY9V2d2 — Instituto ACC (@InstitutoACC) June 3, 2026

"Instituto Atlético Central Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación", reza el comunicado publicado en redes sociales. Asimismo, recordó que estos principios están expresamente consagrados en su estatuto social y en su protocolo contra la violencia de género.

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Por otro lado, el club se puso a disposición de la familia de la joven menor de edad. En este sentido, quienes integran la comisión directiva se unieron en una expresión de "solidaridad, acompañamiento y respeto" ante los parientes, amistades y demás seres queridos.

Los representantes de la entidad afirmaron que la Gloria "no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia". Así se pronunciaron a favor de la "construcción de espacios seguros" y ratificaron que "el deporte, la vida asociativa y la participación comunitaria deben constituir herramientas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias".

¿Qué se sabe sobre el femicidio de Agostina Vega?

El asesinato de la adolescente se confirmó el último sábado, cuando la policía cordobesa fue a inspeccionar un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y encontró los restos del cuerpo. Los reportes preliminares de la autopsia sugieren que la víctima murió por asfixia mecánica entre la una y las tres de la mañana del domingo 24 de mayo.

La primera hipótesis sobre el crimen indica que Barrelier mató a la adolescente la noche del sábado anterior en su casa y después se deshizo del cadáver. El detenido tenía relación con la madre de Agostina y lo detuvieron el martes siguiente, cuatro días antes del hallazgo.

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El Alerta Sofía recién se activó el miércoles 27 de mayo para determinar el paradero de la chica desaparecida. Antes de la confirmación de la muerte, el fiscal Raúl Garzón había imputado al sospechoso por privación ilegítima de la libertad. El acusado ya había estado involucrado en otra causa penal por el mismo delito.

Barrelier pasó veinte días bajo arresto el año pasado a raíz de la denuncia de una expareja y recuperó la libertad tras el pago de dos fianzas de 5 millones de pesos. Además le dictaron una prohibición de acercamiento a la víctima y le aplicaron reglas de conducta que incluían una presentación mensual ante las autoridades.