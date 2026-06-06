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Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Desde el 8 al 13 de junio, la ciudad contará con una agenda repleta de actividades, degustaciones y promociones exclusivas

6 de junio 2026 · 06:30hs
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Café de especialidad. Habrá propuestas para todos los gustos y niveles. de experiencia.

Café de especialidad. Habrá propuestas para todos los gustos y niveles. de experiencia.

Rosario viene demostrando el potencial de la ciudad para ofrecer experiencias de café de alta calidad y tiene una larga tradición de encuentros alrededor de una mesa y una taza de café. Esa costumbre tiene su celebración especial: la Semana del Café de Especialidad, una propuesta que invita a recorrer cafeterías de toda la ciudad a través de actividades, promociones exclusivas, degustaciones, catas y capacitaciones que tendrán lugar desde lunes 8 al sábado 13 de junio.

La iniciativa reúne este año a 25 cafeterías rosarinas que forman parte de una escena en constante crecimiento y que ha convertido al café de especialidad en una de las experiencias gastronómicas más elegidas por locales y visitantes. Durante seis días, habrá propuestas para quienes ya conocen el mundo del café y también para quienes quieran dar sus primeros pasos, con actividades que abordan desde métodos de preparación y catas hasta arte latte, emprendimientos cafeteros y ciencia.

Las cafeterías participantes en esta edición serán: Almu, Arto Café, Barista Coffee House, Begonia Vivero Café, Bold Coffee, Brunch, Cito Café, Cleo Café, Feka, Glew, Grun Café y Pastelería, Heroica, Kaffetto, Kettu Café, Nuna, Onza Café, Passiflora Café, Piacenza Caffé, Querido Café, Roco Café, Ruffo Coffee Company, Santé Café Consciente, The Coffee Box, Tipa Café y Vincent.

Actividades y talleres   

Habrá propuestas para todos los gustos y niveles de experiencia. Para participar de las actividades con cupo limitado, las inscripciones deben realizarse directamente a través de las redes sociales de cada establecimiento.

La Semana del Café de Especialidad es organizada por diversas cafeterías de especialidad de la ciudad, el Ente Turístico Rosario y la Municipalidad de Rosario. Es una oportunidad para descubrir nuevas cafeterías, conocer más sobre los procesos que hay detrás de cada taza y disfrutar de promociones exclusivas en distintos puntos de Rosario.

En este link se puede encontrar un mapa permanente de los mejores lugares para tomar café en la ciudad.

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