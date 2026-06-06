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Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

El empresario de 75 años tiene diabetes, hipertensión y en los últimos días sufrió complicaciones. Lo trasladadaron desde la cárcel de Ezeiza a un hospital

6 de junio 2026 · 11:46hs
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Lázaro Báez fue internado en el Hospital de Ezeiza

Lázaro Báez fue internado en el Hospital de Ezeiza

El empresario Lázaro Báez fue internado de urgencia tras sufrir complicaciones en torno a un cuadro de pulmonía. Lo retiraron del complejo penitenciario de Ezeiza, donde cumple su condena por las causas Vialidad y la denominada "Ruta del dinero K" para llevarlo al hospital de la misma localidad.

El contratista cumple una sentencia a 15 años de prisión en la cárcel federal de la provincia de Buenos Aires. No obstante, en los últimos meses, su equipo legal solicitó en reiteradas ocasiones el beneficio del arresto domiciliario, dada que tiene 75 años y complicaciones de salud.

El estado de salud de Lázaro Báez

Según informaron sus representantes legales, Lázaro Báez tiene diabetes, hipertensión arterial y una afección intestinal que le causó hemorragias digestivas. En el último tiempo, también presentó un cuadro de bronquitis.

Los abogados denunciaron que la situación se agravó desde la detención en el penal bonaerense, donde fue trasladado tras pasar un tiempo preso en Río Gallegos. Ahora, y en medio de una pulmonía, el empresario requiere controles médicos permanentes, por lo que se encuentra internado en el Hospital de Ezeiza.

Las condenas de Lázaro Báez

En 2012, Báez fue condenado a 12 años de cárcel, hallado culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Por entonces, su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo.

>> Leer más: Tras el fallo contra Cristina, ordenan el traslado de Lázaro Báez a una cárcel común

El recluso era el dueño de una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político del kirchnerismo y se hizo millonario gracias a importantes proyectos de obra pública que quedaron luego bajo el escrutinio judicial.

En 2022, el empresario fue hallado culpable en otro caso junto a la expresidenta Cristina Kirchner y más acusados. La investigación judicial es conocida popularmente como “La Ruta del Dinero K”.

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