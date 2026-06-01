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Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Los primeros estudios forenses revelaron la causa de muerte y horario estimado en que se produjo el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba

1 de junio 2026 · 17:48hs
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Finalmente

Finalmente, cambiaron la carátula de la causa a femicidio. 

Los primeros datos de la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba y cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado el sábado pasado, revelaron que la menor murió a causa de una asfixia mecánica.

Las pericias volcadas en el informe preliminar detectaron un importante daño en los órganos internos, signos compatibles con un ataque que los investigadores caracterizan como “de extrema violencia”. En este sentido, se dio a conocer que el cuerpo de la adolescente tenía muestras de desmembramiento, hecho que complejiza el análisis forense final.

Fuentes judiciales confirmaron los resultados preliminares del análisis forense sobre el cuerpo de la joven, que arrojaron el horario de muerte entre las 1 y las 3 de la mañana del domingo 24 de mayo. Además, se descartó que Agostina estuviera embarazada.

>>Leer más: Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Cambio de carátula a "femicidio"

Tras conocerse los primeros datos, el abogado de la familia, Carlos Nayi, dio a conocer que el fiscal Raúl Garzón tomó la decisión de cambiar la carátula de la causa. "El fiscal agravó la situación procesal del detenido (Claudio Barrelier) y le imputó la figura de femicidio", dijo en diálogo con medios de comunicación e informó que los abuelos fueron admitidos como querellantes particulares.

Las primeras evidencias dan muestra de que el crimen se llevó a cabo en la casa de Barrelier, según Nayi, y que el cuerpo de la adolescente "habría estado en el domicilio hasta el lunes". Respecto a la violencia ejercida sobre la joven, no dudó en asegurar: "Hubo ensañamiento. Es un verdadero monstruo. La pena que le corresponde es única: prisión perpetua".

El abogado de la familia afirmó que "no se descarta que en las próximas horas se apliquen otros agravantes", como homicidio transversal, por "matar a alguien para hacer sufrir a la madre". Y pidió también que se incluya "alevosía y enseñamiento", porque "disfrutó la muerte".

Pericias y reconstrucción del hecho

Además de la autopsia, los peritos intentaron trabajan determinar si existió algún tipo de agresión sexual, a partir del estudio de muestras biológicas recolectadas durante la investigación. Pero debido al daño del cuerpo por el desmembramiento, no pudieron tomar muestras de hisopados tradicionales.

"Va a ser difícil comprobar científicamente algo", señala el informe. Mientras que sobre el arma utilizada, los peritos dijeron que fue un "elemento punzante", sin dar mayores precisiones.

Otro foco está puesto en el vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. Se trata de un Ford Ka, que fue sometido a peritajes en busca de restos biológicos, fibras o cualquier evidencia que permita confirmar su utilización en el hecho.

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