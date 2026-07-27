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De Oscar Martínez a Rodrigo de la Serna: Matías Mayer y sus maestros en la actuación argentina

El reconocido actor Matías Mayer dialogó con Guido Záffora en "Lo Resolví Pensando" sobre su carrera, vida personal y futuro en la industria del entretenimiento

27 de julio 2026 · 19:40hs
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De Oscar Martínez a Rodrigo de la Serna: Matías Mayer y sus maestros en la actuación argentina

El actor Matías Mayer fue el invitado de Guido Záffora en el programa "Lo Resolví Pensando", donde repasó su trayectoria, sus proyectos actuales y aspectos de su vida personal. Mayer, protagonista de obras como "Casi Normales", recordó la trascendencia de este musical en sus inicios. "Siento que es una obra que impacta de entrada", sostuvo sobre la pieza teatral que, a sus 21 años, marcó un "antes y un después" en su carrera, llevándolo incluso a compartir escenarios en Nueva York con figuras como Idina Menzel y Lin-Manuel Miranda, a quienes aún recuerda con admiración.

Actualmente el actor se destaca en el ámbito audiovisual con producciones como la serie "Barra Brava" y las películas "El Último Gigante" junto a Oscar Martínez y "Gordon" con Rodrigo de la Serna. Mayer elogió la generosidad de sus compañeros de elenco. De Gastón Pauls afirmó que "es muy buen compañero, muy generoso", mientras que sobre Oscar Martínez recordó que su imponente voz le generó nervios, calificándolo como un "master en actuación". A Rodrigo de la Serna lo considera "si no el mejor actor que hay en este país, pega en el palo".

Más allá de los focos del cine

Lejos del ojo público, Matías Mayer reveló una faceta poco conocida: su interés por la astrología, disciplina que comenzó a estudiar en la pandemia. Con Sol en Virgo, Luna en Aries y ascendente en Capricornio, explicó su conexión: "Siento que la astrología me daba como esa herramienta de poder pararme en otro lado". A pesar de su licenciatura en una carrera empresarial, que nunca ejerció, se define como una persona ajena a los chismes del medio, un aspecto que él mismo describe con humor: "Vivo en Narnia, vivo en la mía".

Mayer también se refirió a las dificultades que enfrentó, como su primera experiencia televisiva a los 18 años en la serie "Jake & Blake", donde se sintió "completamente verde" y llegó a replantearse su vocación. Reconoció haber sufrido "psicopateo" y situaciones de poder desigual. Sobre el ambiente artístico, sentenció: "Es un medio duro". Sin embargo, destacó la importancia de la formación y la paciencia. "Yo apuesto a formarme a estudiar a hacer clase de teatro sigo haciendo clase de teatro sigo haciendo clase de canto seguir formándome", enfatizó.

Entre sus sueños, el actor mencionó el doblaje de canciones para películas de Disney, especialmente de clásicos como "El Rey León" o "Aladín", y la posibilidad de producir un proyecto propio desde cero. Si bien no busca la exposición, cultiva amistades genuinas en el medio, como su grupo "Burgas", integrado por Darío Barassi, Santi Talledo, Peter Lanzani, Fede Coates, Franky Tomassini y Andrés Gil. En su vida personal, comparte cuatro años y medio de relación con su novia Sofía, una abogada a la que conoció en un bar hablando de fútbol.

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