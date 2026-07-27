Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

El nuevo espacio de la Municipalidad se pondrá marcha en agosto y contará con 20 plazas y un centro de día. Busca dar respuesta al aumento de la demanda social de personas mayores

Cada vez llegan más adultos mayores a pedir ayuda al municipio rosarino. Algunos necesitan alimentos, otros un lugar donde dormir y también aparecen quienes perdieron contacto con sus familias o quedaron aislados después de años de vivir solos. Ese cambio comenzó a reflejarse con fuerza en las solicitudes de asistencia en Rosario y terminó impulsando la creación de Casa Grande , un hogar de tránsito destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad que abrirá sus puertas durante agosto en barrio Corrientes.

El nuevo espacio funcionará en un edificio ubicado en la zona Mitre y Biedma , en un inmueble cedido por el Centro Educativo Latinoamericano. La obra finalizará en los próximos días y la inauguración está prevista para mediados de agosto.

"Empezamos a ver que todos los indicadores sociales fueron en suba. Empezamos a desgranar esa demanda y estaba compuesta por adultos mayores con problemas sociales en general. No sólo alimentarios, sino también habitacionales y gente sola, con ruptura de sus lazos comunitarios y situaciones de aislamiento ", explicó a La Capital el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni.

Casa Grande será uno de los dispositivos centrales del programa Mil65 , una estrategia municipal que busca reorganizar las políticas destinadas a la primera infancia y a las personas mayores . En este último eje, el objetivo es responder a una transformación demográfica que ya atraviesa Rosario. La ciudad envejece y, con esa nueva tendencia, crecen también los desafíos sociales vinculados a esa población.

La creación del hogar no responde solamente a un incremento de la demanda social. También forma parte de un cambio demográfico que el municipio considera uno de los principales desafíos de las próximas décadas. Rosario tiene cada vez más adultos mayores y menos crecimiento de su población infantil.

Una ciudad que envejece

El diagnóstico elaborado por el municipio muestra que Rosario cuenta con 143.331 personas mayores de 65 años, más de 40.000 viven solas y esa franja etaria creció 14,6% entre 2013 y 2024, mientras que la cantidad de niños y adolescentes de entre 0 y 14 años prácticamente permaneció estable, con un incremento de apenas el 0,08%.

Los datos reflejan un cambio profundo en la estructura demográfica de la ciudad. Hoy, seis de cada diez personas mayores son mujeres y casi una de cada cinco personas que viven en Rosario supera los 65 años. El distrito Centro concentra la mayor cantidad de adultos mayores, con cerca de 50.000 residentes, seguido por los distritos Noroeste, Sur y Norte.

>> Leer más: Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

El relevamiento también muestra que el 90,4% de las personas mayores percibe una jubilación o pensión y que el 92,3% cuenta con cobertura de salud mediante Pami, obra social o prepaga. Sin embargo, para el municipio esos indicadores ya no alcanzan para garantizar bienestar.

"La mayoría tiene alguna jubilación o una pensión, pero esa cobertura social cada vez les garantiza menos derechos. Tenemos que trabajar para acompañarlos", sostuvo Gianelloni.

Qué es Casa Grande

A diferencia de un geriátrico o una residencia permanente, Casa Grande funcionará como un hogar de tránsito. Tendrá 20 plazas destinadas a personas mayores que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social mientras el municipio trabaja para resolver su situación.

El edificio cumplirá una doble función. Durante el día operará como un centro de día, integrado a la red de los 46 Centros Cuidar que funcionan en distintos barrios de Rosario. Allí se desarrollarán actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración destinadas a personas mayores.

Por la noche, el espacio quedará reservado para quienes permanezcan alojados transitoriamente. "La idea es que ese tiempo nos permita gestionar una jubilación o una pensión, revincularlos con sus familias y sus redes comunitarias y acompañarlos hasta que puedan volver a vivir por su cuenta", explicó Gianelloni.

El propio programa Mil65 define a Casa Grande como un espacio territorial de referencia que combinará alojamiento transitorio, actividades intergeneracionales y dispositivos de detección temprana para personas mayores en riesgo social.

Quiénes podrán ingresar

El ingreso no será por demanda espontánea. Las personas llegarán derivadas por el área municipal de Adultos Mayores, el sistema público de salud o los equipos que intervienen con personas en situación de calle.

En una primera etapa, el hogar estará orientado principalmente a varones mayores. "Habitualmente quienes presentan mayores problemas habitacionales son los varones. Lo vemos también en la población en situación de calle. En las mujeres predominan otras problemáticas, muchas vinculadas a situaciones de violencia de género, que hoy cuentan con otros dispositivos específicos", explicó el funcionario.

La soledad como problema público

Además del alojamiento transitorio, Mil65 incorpora un concepto que hasta hace pocos años prácticamente no aparecía en la agenda pública: la soledad no deseada.

El diagnóstico aclara que no se trata simplemente de vivir solo. Una persona puede vivir sola y sentirse plenamente acompañada, mientras que otra puede experimentar una profunda sensación de aislamiento aun conviviendo con familiares o rodeada de otras personas. Lo determinante no es la cantidad de vínculos sino su calidad, la reciprocidad, la escucha y la posibilidad de contar con alguien cuando se necesita.

>> Leer más: Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

Desde esa perspectiva, el municipio entiende que la soledad no deseada es un fenómeno multidimensional en el que intervienen factores emocionales, sociales, económicos, territoriales e incluso digitales. El acceso a internet, las habilidades para utilizar tecnologías y la posibilidad de sostener vínculos también forman parte del problema.

Como parte de esa estrategia, el plan prevé también crear una línea de atención denominada "Todos Acompañados", atendida por profesionales para escuchar, orientar y detectar situaciones de soledad o fragilidad vincular.

Además, se pondrá en marcha El Club de los Grandes, una red de actividades y beneficios para personas mayores en los seis distritos y se desarrollarán circuitos culturales específicos y un móvil itinerante que recorrerá los barrios acercando trámites y servicios municipales.

La meta de Mil65 es identificar progresivamente a toda la población mayor de Rosario, mantener seguimiento activo sobre al menos el 70% de ella, lograr que el 60% participe en actividades comunitarias y registrar todas las situaciones detectadas de soledad no deseada para activar respuestas coordinadas entre las áreas de Salud y Desarrollo Humano.

Para el municipio, el desafío ya no pasa únicamente por ampliar prestaciones sociales, sino por construir redes que permitan acompañar a una población que crece año tras año y que enfrenta problemáticas cada vez más complejas. Casa Grande será una de las primeras respuestas concretas a ese nuevo escenario demográfico.