La Capital | La Región | aves

Melincué: realizarán el Primer Encuentro de Observadores de Aves

La cabecera del departamento General López será sede del evento con actividades abiertas y gratuitas que promueven el turismo de naturaleza sustentable

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

1 de octubre 2025 · 13:51hs
El encuentro de octubre no será un hecho aislado. La organización ya proyecta nuevas ediciones

El encuentro de octubre no será un hecho aislado. La organización ya proyecta nuevas ediciones, recorridos temáticos, capacitaciones y alianzas con universidades y agencias de promoción.

Entre el 10 y el 12 de octubre, la localidad de Melincué, en el sur santafesino, será escenario del 1º Encuentro de Observadores de Aves, una propuesta inédita que convoca a naturalistas, fotógrafos, educadores, investigadores y vecinos en torno a la riqueza biológica del humedal.

Bajo el lema “Donde las aves se encuentran, nos encontramos todos”, el evento busca consolidar una forma de turismo de naturaleza sustentable, inclusiva y respetuosa del entorno.

Organizado por la ONG Amigos del Humedal Melincué y el Club de Observadores de Aves (COA) Capuchino Caraguatá, el encuentro propone una experiencia integral que combina salidas de campo, formación técnica, actividades educativas y espacios de intercambio comunitario. Todas las instancias serán libres y gratuitas, con inscripción previa en aquellas que requieran cupo limitado.

El encuentro en Melincué

Desde el primer día, los participantes podrán sumarse a recorridos guiados por el humedal, acompañados por especialistas en avifauna y guías locales que compartirán saberes sobre las especies presentes, sus hábitos migratorios y el valor ecológico del sitio Ramsar. Estas salidas permitirán observar flamencos australes, garzas, espátulas rosadas, patos, cigüeñas y aves migratorias, en un entorno de silencio, respeto y contemplación.

En paralelo, se desarrollarán charlas técnicas sobre identificación de especies, fotografía de naturaleza, conservación de humedales y registro científico ciudadano. Estas instancias estarán a cargo de investigadores, fotógrafos y referentes ambientales, y se realizarán en el Centro de Interpretación del Humedal y en espacios culturales del casco urbano de Melincué.

Para todas las edades

La dimensión educativa será central en el encuentro. Se ofrecerán talleres participativos para escuelas, docentes y familias, con dinámicas lúdicas, materiales didácticos y propuestas adaptadas a distintas edades. El objetivo es acercar el mundo de las aves a la comunidad local, promoviendo el conocimiento, la sensibilidad y el compromiso ambiental desde edades tempranas.

Además, se inaugurará una muestra fotográfica colectiva con imágenes tomadas en la laguna por observadores de distintas regiones del país. Esta exposición será itinerante y quedará disponible para futuras actividades educativas y turísticas.

El evento también incluirá espacios de intercambio entre clubes de observadores de aves, ONGs ambientales y organismos públicos, con el fin de fortalecer redes de cooperación, compartir experiencias y proyectar nuevas iniciativas. La articulación institucional será clave para consolidar a Melincué como destino emergente de turismo de naturaleza.

Todas las actividades se desarrollarán en espacios abiertos, respetando criterios de accesibilidad, inclusión y cuidado ambiental. La sede principal será el Centro de Interpretación del Humedal, pero también habrá propuestas en zonas rurales aledañas y en el casco urbano de Melincué.

Un humedal con historia

La laguna de Melincué es uno de los humedales más relevantes de la provincia de Santa Fe, tanto por su biodiversidad como por su valor cultural, histórico y turístico. Declarada sitio Ramsar en 2008, forma parte de una red internacional de áreas protegidas que cumplen funciones ecológicas clave: regulación hídrica, captura de carbono, refugio de especies y provisión de servicios ecosistémicos.

Durante décadas, el humedal fue escenario de conflictos por el uso del suelo, el avance urbano y la presión productiva. Sin embargo, en los últimos años, la comunidad local, organizaciones ambientales y autoridades provinciales han impulsado procesos de recuperación, monitoreo y puesta en valor. El encuentro de octubre se inscribe en esa historia de compromiso y transformación.

El October Big Day

La realización del encuentro en Melincué coincide con el October Big Day, el mayor evento mundial de observación de aves, que este año se celebra el sábado 11 de octubre. Impulsado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y la plataforma eBird, convoca a cientos de miles de personas en todo el planeta para registrar la mayor cantidad posible de especies en libertad.

En la edición anterior, participaron más de 750.000 personas en 190 países, con más de 7.000 especies registradas en un solo día. En Argentina, el evento se articula con actividades en Parques Nacionales, reservas provinciales y áreas naturales urbanas. La coincidencia con el encuentro de Melincué posiciona al humedal santafesino como parte activa de una red global de ciencia ciudadana, conservación y turismo sustentable.

“Observar aves no es solo mirar. Es aprender a escuchar, a esperar, a respetar. Es una forma de estar en el mundo con otra sensibilidad”, afirmó Juliana Cagrandi, una integrante del COA Capuchino Caraguatá. Y agregó: “Este encuentro es también una oportunidad para que los vecinos redescubran su territorio, lo valoren y lo compartan”.

Voces del territorio

Desde la ONG Amigos del Humedal Melincué destacan que el evento es fruto de años de trabajo comunitario, recorridas educativas, campañas de concientización y articulación con escuelas, clubes y comercios locales. “Queremos que Melincué sea reconocida como un destino de turismo de naturaleza, pero también como un territorio de aprendizaje, conservación y encuentro”, señalan.

Docentes de la escuela primaria local ya confirmaron su participación en los talleres, y jóvenes del nivel secundario se sumarán como voluntarios. También se espera la presencia de observadores de aves provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y otras provincias, que llegarán con sus equipos, registros y experiencias.

Desde el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que acompaña la iniciativa, subrayan que “los humedales son espacios clave para la biodiversidad, el equilibrio hídrico y la mitigación del cambio climático. Promover su conocimiento y disfrute responsable es parte de nuestra política pública”.

Una apuesta al futuro

El encuentro de octubre no será un hecho aislado. La organización ya proyecta nuevas ediciones, recorridos temáticos, capacitaciones y alianzas con universidades y agencias de promoción. La idea es consolidar un modelo de desarrollo local basado en la conservación, la educación ambiental y el turismo sustentable. “Donde las aves se encuentran, nos encontramos todos. Es una invitación a mirar con otros ojos y a encontrarnos en la diversidad”, afirman desde la ONG. Y en esa diversidad, Melincué se prepara para recibir a quienes eligen observar, aprender y cuidar.

>> Leer más: La laguna de Melincué fue declarada humedal de importancia internacional

Noticias relacionadas
La agenda se extenderá durante todo el mes y cuenta con caminatas saludables, distinción a ciudadanos honoríficos, teatro, cine debate, encuentro de newcom, talleres de educación sexual y actividades recreativas.

Octubre dorado: un mes de actividades abiertas y gratuitas para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Con récord de asistencia, la celebración reunió a más de 60.000 personas a lo largo de toda la jornada, en el cuadro de estación y contó con el trabajo coordinado de todas las áreas y el apoyo de la provincia en la logística de seguridad.

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

La muestra consta de tres salas de juego, cada una centrada en temas que invitan a la exploración y el descubrimiento.

"Museo en juego": la propuesta lúdica y educativa del Doval Fermi de Sastre

La ruta nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permitiendo el traslado de productos agropecuarios, derivados azucareros, frutas, verduras, aceites e insumos para la industria del litio.

Preocupación en la provincia por el estado de un puente clave de la ruta 34 entre Rafaela y Suncháles

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Lo último

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Melincué: realizarán el Primer Encuentro de Observadores de Aves

Melincué: realizarán el Primer Encuentro de Observadores de Aves

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Franco Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la Fórmula 1

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Newells: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Policiales
El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años