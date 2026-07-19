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Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de Rosario y buscan a un sospechoso

Lara Valentina Caraballo fue hallada con un disparo de arma de fuego en el mentón en una vivienda de barrio Ludueña. La Fiscalía identificó a una persona presuntamente vinculada al hecho y ordenó su captura.

19 de julio 2026 · 14:36hs
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Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de Rosario y buscan a un sospechoso

Foto: La Capital / Archivo

Una joven de 20 años murió durante la madrugada de este domingo tras recibir un disparo de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en calle Bielsa al 6200, en la zona oeste de Rosario. Por el hecho, la Fiscalía ya identificó a un posible sospechoso y ordenó su captura.

La víctima fue identificada como Lara Valentina Caraballo, de 20 años. El caso quedó bajo investigación de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, con intervención de la fiscal de turno Noelia Navone.

Según la información preliminar de la investigación, poco después de la 1 de la madrugada de este domingo ingresaron llamados a la central de emergencias 911 que alertaban sobre disparos de arma de fuego provenientes del interior de una vivienda de Bielsa al 6200.

Cuando el personal policial llegó al domicilio encontró a Caraballo herida de arma de fuego en la zona del mentón. Inmediatamente se solicitó la presencia de personal médico, que al arribar constató el fallecimiento de la joven.

La fiscal Navone se hizo presente en el lugar y dispuso las primeras medidas investigativas. De acuerdo con los testimonios recabados hasta el momento, los investigadores lograron identificar a una persona que podría estar vinculada con el hecho.

A partir de esos elementos, la Fiscalía ordenó su captura y puso en marcha distintas medidas destinadas a localizarlo y detenerlo.

En paralelo, se solicitó la intervención del Gabinete Criminalístico para realizar el levantamiento de rastros en la vivienda. También se ordenó relevar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y continuar con la toma de testimonios.

La investigación busca ahora reconstruir la mecánica del hecho y determinar en qué circunstancias se produjo el disparo que causó la muerte de Caraballo.

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