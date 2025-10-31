La Capital | Policiales | crimen

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La víctima tenía 47 años y había sido atacado a tiros el miércoles en la zona de Julio Vanzo al 8000, zona oeste de Rosario

31 de octubre 2025 · 09:42hs
Crimen en la zona oeste: murió en el Hospital Provincial el hombre que había sido atacado a tiros el miércoles pasado.

Crimen en la zona oeste: murió en el Hospital Provincial el hombre que había sido atacado a tiros el miércoles pasado.

La Fiscalía confirmó un nuevo crimen en Rosario tras informar el fallecimiento de un hombre que había sido baleado el pasado miércoles en la zona oeste de Rosario. Tenía 47 años y fue atacado a balazos cerca de la intersección de Julio Vanzo y Las Palmeras. Murió este jueves en el Hospital Provincial por la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Héctor Hugo González, de 47 años. Una versión preliminar sobre el asesinato indica que fue atacado a tiros en Julio Vanzo al 8000, zona oeste de Rosario.

Con este caso, sumado a la mujer asesinada el miércoles por la noche, la cifra de homicidios dolosos en 2025 alcanza a los 94 casos. Cifra que podría llegar a 95 si se confirma que otro hombre, hallado sin vida en su casa del barrio La Sexta el martes pasado, fue víctima de un crimen como sospecha la Fiscalía.

El crimen en la zona oeste

De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía, Héctor Hugo González fue atacado a balazos el miércoles pasado por la tarde. El hecho ocurrió en la zona de Julio Vanzo al 8000, a metros del cruce con Las Palmeras entre los límites de los barrios Godoy de Rosario y Cabín 9 de Pérez.

Acerca de la mecánica del ataque no trascendieron detalles. Desde Fiscalía dieron cuenta que el hombre llegó al Hospital Provincial "con múltiples disparos de armas de fuego". Tras poco más de 24 horas internados, este jueves se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, quien junto a su par Laura Ricardo dispusieron una serie de medidas para avanzar en la investigación.

