El PJ de Santa Fe abre el micrófono en el cierre de un año con altibajos

mEste viernes se reúne el consejo ejecutivo en la capital provincial. La conducción apuesta a la unidad. El sector de Perotti, con planteo crítico

Mariano D'Arrigo

10 de diciembre 2025 · 06:05hs
El presidente del PJ de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, dijo que cuando comenzó su gestión el partido “estaba en el subsuelo”. 

En el cierre de un año en que atravesó distintos estados, el peronismo de Santa Fe reunirá a su consejo ejecutivo provincial. Una instancia que servirá de termómetro de una fuerza que tiene un núcleo duro fidelizado, pero todavía enfrenta un largo camino por recorrer para volver a convertirse en alternativa.

El encuentro será este viernes, a las 11, en la sede de Crespo 2358 de la capital provincial.

El temario tiene tres puntos: análisis de coyuntura provincial y nacional, análisis de las elecciones del 26 de octubre y “varios”. Ese último ítem apunta a no encorsetar el debate y que los distintos sectores puedan expresarse.

Todos adentro, la consigna de la conducción del peronismo santafesino

“Queremos juntarnos y fundamentalmente escucharnos. Queremos ver en qué nos equivocamos y en qué no. Nadie individualmente es dueño de la verdad, esto es una construcción colectiva. Es todos juntos y por adentro”, dijo a La Capital el presidente del PJ de Santa Fe, Guillermo Cornaglia.

Se espera una reunión grande. El consejo ejecutivo tiene 84 miembros. A ellos se suman dos apoderados y 38 secretarios generales y adjuntos, dos por departamento.

Es una instancia intermedia entre el congreso —el órgano soberano, con más de 300 miembros— y la mesa de acción política, más reducida y operativa.

Por ahora, no está claro cuántas tribus van a participar de la reunión del consejo. Sí hubo emojis de pulgar arriba en el grupo de Whatsapp donde circuló la convocatoria.

La conducción, apoyada sobre todo en el grupo de los senadores, irá a defender lo hecho. “Cuando comenzamos la gestión estábamos en el subsuelo, habíamos perdido en la Nación y la provincia. Para constituyentes, un grupo nos planteaba que el peronismo se autoproscriba y a los que fueron por afuera no les fue bien. A diputados nacionales fuimos todos juntos y, más allá de que el resultado no fue el que hubiéramos querido, cumplimos el objetivo”, planteó Cornaglia.

El 2025 del PJ Santa Fe, un subibaja electoral

Efectivamente, el balance del año del peronismo muestra luces y sombras, con resultados distintos en cada una de las tres elecciones.

Sin las primarias como mecanismo ordenador, en la elección de constituyentes el justicialismo se dividió en tres listas, encabezadas por Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman. En esa interna abierta del panperonismo el ganador fue el concejal de Ciudad Futura, que encabezó la lista oficial del PJ y aliados, aunque la nómina de Maximiliano Pullaro y Unidos le sacó más de 20 puntos.

En las elecciones locales de junio Monteverde fue otro de los ganadores, en unos comicios en los que el peronismo triunfó en nueve de las quince ciudades más pobladas de la provincia.

Además de Rosario, el PJ se impuso en Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé. San Lorenzo, Funes, Pérez y Puerto General San Martín. A esa lista habría que sumar a Granadero Baigorria, donde ganó el Movimiento Evita.

El entusiasmo encontró un freno en octubre. Es que la lista liderada por Caren Tepp y Agustín Rossi —y a la que sumaron nombres La Cámpora, el Frente Renovador y los intendentes de Vamos, entre otros espacios— no llegó a los 30 puntos (sacó 28 %) y quedó segunda, a 12 % de La Libertad Avanza (LLA). Al menos pudo renovar las tres bancas que ponía en juego.

El perottismo reclama apertura

Después de no participar de las elecciones de constituyentes —a pesar de que aportó los votos para la ley de necesidad de la reforma— ni de las legislativas de medio término, el perottismo irá al encuentro con un planteo crítico.

“El partido tiene que tener instancias democráticas para la toma de decisiones, cosa que este año no hubo”, dijo a este diario el exministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri.

>> Leer más: Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

En el espacio del rafaelino —que este viernes reunió a su tropa en Rosario— señalaron también que la estrategia electoral “no contempló al peronismo en santafesino en su conjunto” y erró en el mensaje a la sociedad. “El frenar a Javier Milei no alcanzó. La gente había hecho un esfuerzo y no se le dio una salida para adelante”, dijo Pusineri.

