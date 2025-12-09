La Capital | Política | Losada

Losada aseguró que hay "muchísimas posibilidades" de que se apruebe la reforma laboral

La senadora por Santa Fe anticipó que su bloque acompañará la iniciativa del Poder Ejecutivo porque "mejora la vida a la gente y hace que la Argentina crezca"

9 de diciembre 2025 · 15:25hs
La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada (UCR) aseguró que “hay muchísimas posibilidades” de que el proyecto de reforma laboral sea aprobado por el Congreso. La rosarina explicó que la iniciativa contiene “muchos puntos que son favorables para los trabajadores y para las pymes”.

En una entrevista radial, la legisladora santafesina criticó a los sectores del sindicalismo que se oponen a un proyecto “que todavía no conocen” y sostuvo: “Quizás tienen miedo de que se les termine algún curro o beneficio”. En este sentido, la senadora aseguró que el proyecto “no quita derechos”, sino que busca “generar más trabajadores con derechos”.

Hoy tenemos el 50% de los trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho porque están en negro”, dijo y aseguró que la reforma busca "que haya muchos más trabajadores en blanco, que pasen a tener sus vacaciones pagas, a tener el derecho a enfermarse, la licencia por embarazo y todo lo que tiene un trabajador que está en blanco”.

Asimismo, aclaró que respecto del texto original del Poder Ejecutivo “puede haber modificaciones”, pero resaltó : Lo que importa es que esto mejora la vida a la gente y hace que la Argentina crezca, entonces nosotros en general lo vamos a acompañar

Qué papel tiene Losada en la reforma laboral que impulsa Milei

La senadora santafesina participa de las reuniones del Consejo de Mayo, el espacio intersectorial que coordina la redacción del texto de reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en sesiones extraordinarias.

El grupo está encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incluye también al diputado Cristian Ritondo, al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, al secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Hay un pacto de confidencialidad y el que habla sobre cómo va a ser el proyecto miente, porque todavía no hay nada cerrado”, aclaró Losada. “Hasta ahora se había trabajado con mucha seriedad y no se había filtrado nada. No sé cuál es el objetivo de quien lo filtró. Puedo tener mis sospechas, pero lo único que se consigue así es embarrar la situación”, agregó.

